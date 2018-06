Iva Kubelková: Můj partner je policajt!

Přiřazování soutěžících ke známým celebritám nebylo náhodné. „Už při výběru soutěžících měli tvůrci jasno, ke které osobnosti se můžou hodit. Mně dali policajta, ale jsem spokojená,“ vysvětlila Kubelková svůj vztah k „příslušníkům zákona“.

„Jarda je nejhodnější policajt, kterého znám. Možná by se dalo říci, že policii miluje,“ usmívala se s trochou nadsázky půvabná modelka, která tak narážela na uvolněné místo policejního prezidenta, kde by ráda viděla asi právě Jardu.

Kubelková má se svým tanečním partnerem za sebou už první tréninky. "Když to řeknu trochu nadsazeně, přirovnávala jsem je k porodu. Je to hrozné, ale v tu chvíli ještě člověk neví, co ho čeká dál," prozradila Iva na středeční tiskové konferenci.

Jiří Mádl: Zvládl to i Vydra!

V nové show Bailando bude pravidelně každý týden uvádět televizní diváky do varu také herec Jiří Mádl. Se svou partnerkou Laďkou už pilně trénuje, ale není to úplně podle jeho představ.

„Dva týdny jsem teď marodil, takže ještě nejsem úplně v kondici,“ řekl Mádl, který se na soutěž hodně těší. „Když jsem viděl třeba Václava Vydru ve StarDance, kde skončil druhý, může se stát cokoliv. Šanci má každý, tedy i my,“ usmíval se Mádl.

Lucie Borhyová: Mám natrénováno

Herce Jiřího Mádla se snažila podpořit i další „tanečnice“ Lucie Borhyová. „Jsi mladý, tak to zvládneš,“ řekla rezolutně moderátorka Televizních novin.

Sama už však trénuje pěkně dlouho, a není to tak dávno, co to na parketu pořádně rozparádila na kubánském večírku v klubu Lávka. - více zde „Něco už mám natrénováno, ale není to zadarmo. I já musím na sobě makat,“ přiznala Borhyová.

Na Slovensku zatančí Dejdar

Bailando startuje na Nově 20. dubna. V soutěži si vedle Kubelkové, Mádla a Borhyové zatancují také Zdeněk Podhůrský, Richard Tesařík, Tomáš Krejčíř, Jana Paulová a Adéla Gondíková. Pořadem provedou Dalibor Gondík s tanečnicí Kristýnou Kloubkovou. - více zde

Bailando se bude vysílat také na Slovensku a to už od 8. dubna. V pořadu vystoupí mimo jiné český herec a moderátor Martin Dejdar.