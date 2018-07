Miluji perlu, kterou můj muž vyplivl na mé narozeniny, řekla Kubelková

Co ráda nosíte za módu?

Mám ráda pohodlnou a uvolněnou módu. Jsem kalhotová, takže sukni jenom z nutnosti. Na přehlídce Beaty Rajské jsem si už vyhlédla i pár krásných šatů. Ona je úžasná návrhářka a ráda její modely nosím.

Co doplňky? Máte ráda šperky?

Já jsem moc, opravdu moc šperková. Miluji doplňky. V tomto směru jsem na šperky jako straka. Vzhledem k tomu, že nějaký čas spolupracuji s různými stylisty, tak jsem se velmi umírnila. Je potřeba, aby byl outfit jednoduchý. Mám ráda i bižuterii, doma mám šperků plný šuplík.

Máte nějaký šperk vašemu srdci blízký?

Nosím stále jeden řetízek, který je má srdcová záležitost. Mám na něm věc, která je pro mě velmi důležitá. To je speciální perla, kterou vyplivl můj partner, když v Americe jedl ústřice. Najednou říká: „Něco mám v puse.“ On si nejdřív myslel, že mu vypadl zub. Když to vyndal, tak mu jeho bratr říká: „Ale ty nemáš takhle bílé zuby.“

Takže on málem spolkl perlu?

Ano, představte si, že to byla perla. A pointa je, že to bylo přesně v den mých narozenin. Nechal mi ji zasadit do takového zlatého košíčku a já ji od té doby nosím na krku.

Iva Kubelková a její dvě dcery

Jsou prázdniny, jak jste s dcerami oslavila konec školního roku?

Poslední školní den jsem vzala čtrnáctiletou Natálii a devítiletou Karolínu do obchodního centra na Chodově, kde jsme si na nově otevřené terase udělaly malou oslavičku. Slíbila jsem holkám, že když budou mít pěkné vysvědčení, půjdeme nakupovat a uděláme si den pro sebe. A to se jim podařilo. Kromě nákupů jsme se šly najíst. Dávám přednost spíše cizokrajné kuchyni. Třeba italské nebo thajské jídlo naprosto miluji. Ale když se vracím z dovolené, těším se zase na českou kuchyni.

Když mluvíte o jídle. Jak se přes léto udržujete fit?

Přirozený pohyb je naprosto nezbytný. Hlavně aby člověk vydával víc energie, než přijímá. Ale samozřejmě na dovolené je lepší užívat si místní jídlo, klid, sluníčko, zkrátka relaxovat.

A co chystáte na prázdniny. Bude nějaká dovolená?

Prázdniny máme hodně nabyté cestováním. Čeká nás Španělsko, Řecko nebo Slovensko.