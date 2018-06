Kubelková o konci na Primě: Beru to jako situaci, která je

„Je pravda, že jsem se po dovolené trošku pomalu rozjížděla, jelikož jsem měla krásné léto. Hodně jsme si užili s dětmi krásný týden na řecké Olympské riviéře. Nebylo to jen o koupání, ale chodili jsme na túry, výlety,“ pochvalovala si letní dny s rodinou Kubelková.

Dovolená byla ryze rodinná, což moderátorce vůbec nevadilo. „S dětmi si moc samoty neužijete, ale nám to s partnerem nevadilo. Děvčata jsou přeci jen už větší, Natálce je deset a Karolínce šest, takže odpočinková dovolená to byla,“ přiznala Kubelková, pro kterou už budou volné dny budou minulostí.

„Bohužel pracovní termíny mám hodně nahuštěné, takže do konce roku máme vybráno. Navíc jaro jsme trávili v Malajsii a Thajsku,“ dodala Kubelková, která rozhodně po odchodu z pořadu Top Star netruchlí.

„Brala jsem to jako situaci, která je. Navíc na konci srpna mi končila smlouva. Je to na nich, jakým způsobem to chtějí uchopit. A je to úplně v pořádku. Já jsem tam strávila dva krásné roky,“ dodala Kubelková, která v pořadu vystřídala Gabrielu Partyšovou a ta zase Mahulenu Bočanovou.