MÓDNÍ POLICIE: Kubelková má pochvalu za stíny ladící s botami

Případ první: Kamila Nývltová

"Sexy červené šaty, černé elegantní silonky, zajímavý šperk na krku a super vlasy. Až na to psaníčko, na kterém je vidět, že stálo zhruba 5 korun, moc hezké," říká módní policistka pořadu Fashion Time a uděluje nejnižší pokutu 100 korun.

Případ druhý: Iva Kubelková

"Nám se tenhle lehce extravagantní model líbí. Volné kalhoty v kombinaci s křivákem na tělo je super. Baví nás i oční stíny sladěné s barvou lodiček. Bez pokuty."

Případ třetí: Ondřej Brzobohatý

"Ondrovi to sluší. Dobře padnoucí kalhoty, košile i sako a perfektně naleštěné boty, to je paráda. Vyměnili bychom jen kapesníček. Vínový by se k tomuto modelu hodil lépe než křiklavě červený," říká módní policistka a opět uděluje tu nejnižší symbolickou pokutu.

Kromě módní policie nabízí pořad Fashion Time také pohled na aktuální módní trendy, přehlídky a vždy se zaměřuje na jedno téma. V prvním dílu nové série to budou pyžama. Moderátorky Lenka Vacvalová a Martina Hřebíková budou celý pořad, který televize Óčko odvysílá první březnovou středu ve 21:45, moderovat z postele.

Obě moderátorky chtějí také ukázat, že nová sezóna pořadu bude vtipná a sexy, takže zapózovaly obě v luxusním spodním prádle a jak samy zdůrazňují, přesto že toho na sobě moc nemají, stojí to přes 10 tisíc korun.