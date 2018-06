Iva Kubelková je těhotná, brzy se jí narodí druhé dítě

Maminka čtyřleté dcery Natálky je už ve třetím měsíci a požehnaného stavu si užívá. "Cítím se naprosto v pohodě, stejně jako při prvním těhotenství," uvedla Kubelková s tím, že v pracovním procesu chce zůstat do poslední možné chvíle. "Kolegové by si přáli, kdybych vydržela až do ledna, ale uvidíme," prohlásila moderátorka pořadu Sama doma a jedna z postav primácké mýdlové opery Velmi křehké vztahy.



Druhé těhotenství Ivy Kubelkové probíhá bez potíží.

O svém partnerovi a otci dětí herečka zásadně nemluví, na veřejnosti se ale občas ukáže po boku Ladislava Doležala, kterému je malá Natálka velmi podobná. Ta se na nového člena rodiny velmi těší. "Natálka je velmi nadšená. Když se jí ptám, zda by chtěla bratříčka, nebo sestřičku, odpoví pokaždé jinak. Má děti moc ráda, bude určitě výborná sestřička," směje se Kubelková.

Budou rodit i další

Těhotných hvězd je v českém showbyznysu víc. Na svého prvního potomka se připravuje například Lucie Borhyová či zpěvačka Markéta Irglová. Naopak už druhého potomka čeká manželka režiséra Adamce Jana či herečka Sabina Laurinová.

V požehnaném stavu je i modelka Helena Houdová, která - stejně jako Kubelková - ještě nedávno utajovala svého manžela, kvůli různým dohadům ale nakonec promluvila. - čtěte Těhotná Houdová ukončila dohady a představila manžela