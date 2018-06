Kubelková o 37. narozeninách: Na stará kolena opět hraji na klavír

"Jako malá jsem na klavír hrála docela dobře, tehdy mi to vydrželo čtyři roky a pak jsem s tím sekla. Teď jsem se k tomu na stará kolena vrátila," řekla iDNES.cz Iva Kubelková, která si doma vyčlenila speciální místnost, kde může hrát i její starší dcera Natálie. A právě sem putoval i největší dar, který si Kubelková přála.

"Nikdy si na dárky nepotrpím, i když je samozřejmě pravda, že vždycky něco pěkného dostanu. A letos to bylo předem domluvené. Mám totiž doma místnost, kde je nejen klavír, ale i plátna s obrazy, je to taková pěkná renesanční místnost, a já si moc přála aparaturu, abych si mohla pustit kvalitní muziku," doplnila moderátorka a modelka, která letos uspořádala rovnou dvě oslavy.

"Letos jsem slavila nadvakrát, nejdřív jsme byli s přáteli, udělali si výlet na zříceninu a pak si u nás na vsi udělali oheň. A pak byla druhá oslava doma s dětmi a mými rodiči, hezky se mi tam všichni sešli."

Iva Kubelková oslavila narozeniny s dalšími kolegy, kteří jsou narozeni rovněž v květnu.

Kubelková přiznává, že stárnutí nijak neřeší, byť připouští, že to není, co bývalo. "Tohle je lepší nehodnotit, je lepší si užít jednou za rok tu oslavu a neřešit. Je to klišé, ale o věku to není. Spousta lidí se shoduje, že prvním příznakem stárnutí je fakt, že večírek nebo party člověk nevydrží jako zamlada. Druhý den je daleko náročnější. A pak je také pravda, že kdo má děti, ten ví, že mu ratolesti nedovolí odpočívat a že musíme fungovat, ať chceme, nebo ne," směje se.

Iva je narozena ve znamení Býka. U základních znalostí o svém horoskopu ale nezůstala. "Všechna ta znamení mají něco dobrého, ale i záporného. Dozvěděla jsem se, že každé znamení má i svůj ascendent, který se vypočítává podle místa a hodiny narození, a u mě je myslím kombinace obou znamení stoprocentní. Jsem Býk v Panně, což značí, že jsem značně pracovitá a mám ráda řád," dodala Iva Kubelková.