Klíč k dokonalosti Kubelkové? Půjčování a zástup odborníků

"Svěřila jsem se do rukou skvělého stylisty Honzy Pokorného. Jelikož moderuji večírek, připravil mi hezký zipový top, hezké smokingové slim kalhoty a skvělé stříbrné lodičky. Náušnice nesmí chybět, Honza ví, že jsem taková straka. O vlasy se mi postaral Honza Kořínek a o make-up Claudie Havlová," řekla na kameru iDNES.cz Kubelková, kterou jsme zastihli na party OK! magazínu.



V módě se vyzná a styly striktně rozděluje na volný čas a práci. "Pokud bych svůj čas rozdělila na ten volný a domácí, který trávím s dětmi, tak tam převládá sportovní móda. A pokud jde o pracovní část života, v něm preferuji sportovně elegantní styl. A čím jsem starší, tím víc se přikláním k jednoduchým, ale sofistikovaným věcem," zdůrazňuje.

Zajímavostí je, že za nové svršky nemusí příliš utrácet. "Utrácím za módu málo, je to dáno tím, že můj stylista to řeší půjčováním věcí a prezentováním různých návrhářů. Příklad. Nedávno jsem si koupila jednu věc, která se mi líbila, vzala jsem si ji na sebe a tři týdny ji už mám v šatníku a nemůžu si ji vzít, protože by mě hned zdrbli," dodala se smíchem moderátorka Top Star magazínu, která se díky modelingu také naučila, že barevná škála nemusí být pro nikoho omezením.

"Naučila jsem se být tvárná, v modelingu neexistuje pocit, že vám nějaká barva nesedí. Naučíte se milovat všechny barvy. A pokud si vybíráte módní věci, myslím, že není barva, které byste se museli zříkat, zvlášť pokud jste trochu tmavý typ," dodala.