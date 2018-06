Zlobení mých vnoučat mi přijde k smíchu, říká Iva Janžurová

Když se sejde všech pět dětí Sabiny a Theodory Remundových, je to pořádný blázinec. Jako všechny děti totiž umějí být i vnoučata Ivy Janžurové pořádně neposedná.

„Já bych to nazvala cvičení s vnoučaty. Synové mojí dcery Teodory se hrozně těší, až je budu hlídat. Tvrdí, že na prázdninách budou rádi, protože nebudou mít tolik povinností, které jim dávají jejich rodiče. Tak jsem se poradila se svými kolegy a rozhodla jsem se, že jim nějaké ty povinnosti také trošku přidělím, tak uvidíme, jak to dopadne,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz herečka.



„Jako babička se snažím vžít do věku vnoučat a stát se jedním z nich. Je to docela praktické, protože jim můžete tolerovat jejich chyby. Oni to vnímají, prosévají to přes své vlastní zkušenosti a někdy je to lepší, než jim něco přikazovat nebo naznačovat, že dělají něco špatně,“ myslí si Janžurová. Podle ní je to výchovné. Na zadek žádnému z dětí nedává.

„Oni samozřejmě zlobí, to děti ani jinak nemůžou, ale mně to přijde k smíchu. Mě to baví. To jejich zlobení je strašně zábavné. A když pak odjedou, tak je zase krásný klid. Takže obojí, právě ten rozruch s nimi vám umožní víc prožít ten klid,“ sdělila.

Místo aby si Iva užívala důchodu a měla klid a čas na své koníčky a zájmy, pracuje stále na sto procent. „Zdá se mi, že pracuji čím dál tím víc náruživě. Takže možná, že mi chuť z práce dodává sílu,“ dodala.

Mám dost cynické dcery, řekla Janžurová v jednom z předchozích rozhovorů: