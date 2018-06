Vinař amatér jako já je neustále v nebezpečí, míní Iva Janžurová

Říká se, že k červenému vínu se člověk musí propít. Byl to i váš případ, nebo jste milovnicí červeného vína už odjakživa?

To já teď vůbec nedovedu rekapitulovat, jak to všechno vzniklo. Pravda je, že jsem se vždycky řídila takovou přirozenou chutí. Piji ráda dobrá bílá i červená. Nedávno jsem byla na akci s řadou zdejších degustátorů. Takový vinař amatér, jako jsem já, je neustále v nebezpečí, že podlehne svodům vinět, krásných lahví a podobně.

Nechala jste se někdy zlákat hezkým obrázkem na lahvi?

Člověk se často přesvědčí, že zaplatí větší částky za víno, které mu tolik nechutná. Já se nedávno octla v naprosté bídě na venkově, kde v obchodě měli jedinou Frankovku z Moravy. Tak jsem si ji koupila, na chalupě ji otevřela a říkám: „A je to dobré víno. Lehké, můžu ho vypít.“ Jenže to je velmi nahodilé. Osobně závidím lidem, kteří se mezi vínem pohybují od rána do večera. Je to krásná profese. Myslím, že ti, kteří tomu opravdu rozumí, si ohromně užijí.

Umíte si představit, že byste nemohla víno pít?

Když jsem nedávno křtila knihu Robertovi Vanovi, prozradil mi, že vůbec nepije. V mládí se mu totiž přihodila událost, že se moc opil a pak mu jeden velký vzor řekl, aby si vybral - buď práce, nebo alkohol. Od té doby na alkohol nesáhl. Já mu však oponovala: „Ale Roberte, to se připravuješ o úžasné věci.“ Vždyť je to přece požitek, naučit se jíst nějaké jídlo a pocítit touhu k tomu pít přesné víno. Myslím si, že nic jiného v našem velmi krásném dospělém věku už nemůže přijít.

Byla jste někdy na degustaci?

Kdysi jsme založily spolek Dámy vína. Vždycky jsme si určily úkol, určitou odrůdu nebo oblast a k tomu si přizvaly lidi, kteří nám třeba udělali odborný výklad. To bylo nádherné a já se pořád snažím, abychom to znovu rozjely, protože momentálně jsme takové rozpadlé.

Vypadáte úžasně. Je to i díky blahodárným účinkům vína?

Kolik máte dioptrií? Včera jsme zrovna s mladými kolegyněmi hovořily o dietách. Ta jedna vyprávěla, jak jí lékařka zakázala pít víno, že to nemůže s dietou propojit. Při té mé dietě jsem pro jistotu nikdy nepřestala víno pít, aby se pak nestalo něco nečekaného, až ho zase začnu pít. Víno mi vůbec nepřekáží, naopak se po něm i dobře cítím.

Je to i dobrá investice. Vína mají hodnotu, stejně jako třeba obrazy. Máte třeba nějaké takové víno?

Abych řekla pravdu, v tomhle smyslu já vůbec podnikat neumím. Ani s obrazy, ani s vínem. Teď se tak nějak rozhoduji, že chci ten krásný úsek života, který mě ještě čeká, prožít na takové lehké vlně. A myslím si, že víno mi bude dobrým partnerem.