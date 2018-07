Jako dítě mě maminčina sláva stresovala, prozradila Sabina Remundová

Filmové Vary 2018 Sledovat další díly na iDNES.tv

Máte nabitou divadelní sezonu, přesto jste říkala, že budete trochu zvolňovat. Ale pravda je trochu jiná.

Iva: Zatím to nejde tak rychle zabrzdit. Když jste rozjetá s autem, tak to má určitou brzdnou dráhu. Červen byl velice hustě obsazen, dvě představení Audience, jedno představení Lesa ve Studiu DVA a svoji autorskou hru v divadle Kalich. Ještě pořád se mi zdá, že nemáme úplně dozkoušeno, takže to přináší únavu s autorskou starostí, aby to bylo co nejlepší. Pak mám ještě několik inscenací. Pro mě to byla vlastně divadelně nejintenzivnější sezona, jakou jsem kdy zažila.

Sabina: Babička je moc vytížená. My si všichni uvědomujeme, že to je něco, co jí dává životaplnost a mládí. Takže my si toho vážíme, těch krátkých chvil setkání.

Co pro vás znamená filmový festival?

Sabina: Je to festival příležitostí, kdy jsme spolu takhle intenzivně jenom my dvě. Tak se nikam neženeme, pečlivě si užíváme každou vteřinu. Myslím, že i vědomě prožíváme každý okamžik.

Vím, že píšete už delší dobu. Jak dlouho jste přemýšlela, než jste se stala autorkou?

Iva: Začalo to nezávazným a hravým způsobem s mým mužem Stanislavem Remundou. Psala jsem hry pro nás dva na tělo. Nejdřív jsme se skrývali za pseudonymem, takže to autorství už jsem měla vyzkoušené. V podstatě, autorovi mého typu, pokud se tak můžu pyšně nazývat, jde hlavně o to, aby odezva v publiku byla znamením, že jsem měla právo se do toho vrhnout. Ty komedie byly všechny až crazy. Bylo jich celkem pět nebo šest.

To jste byla velmi aktivní.

Iva: Myslíte? Děkuji. Ale naopak, mně je to trapné, že v takhle malém počtu to pořád nevím přesně. Je pravda, že mám na kontě i texty písniček, proto se mi to plete. Teď jsem se ocitla sama z tohoto autorského tandemu. Když jsem psala nyní, bylo to pro divadlo Kalich. Ten pocit zodpovědnosti byl trošku těžší, velmi mě podpořil Šimon Caban, kterému se ta hra líbila a chtěl to režírovat.

Sabina: Jenže do toho zkušebního období si babička přivodila zápal plic a chyběla skoro tři neděle na zkouškách.

Iva: Pravda. Takže jsem to pak s velkou stísněností dodělávala a Šimon Caban nám odjel na tři neděle na jinou práci. Tak bylo to takové hektické.

Sabina: Jenže člověk s babičkou nic nenadělá. Ona svou prací žije.

Iva: Autorství, to je něco, co mě hrozně baví. Až na to, že sedět u toho počítače je taková nebezpečná únavná činnost. Pak se těžko člověku vstává od stolu.

Herecký pár Iva Janžurová a Stanislav Remunda

Jste tedy i technicky vybavená. Máte přes počítače nějaké rádce?

Sabina: Nejvíce pomáhá v tomto směru můj syn. Je docela schopný přes počítače a tyhle technické věci. Ten je pořád na telefonu pro babičku a vždy říká: „Babi to nemůžeš takhle.“ Tedy on jí říká Ivuško. My všichni babičce Ivušce říkáme Ivuško, takže i naše děti to převzaly.

Iva: Ano, Vincek je úžasný pomocník nejen doma, ale hlavně na telefonu. Ten počítač je pořád pro mě takové sci-fi. Abych od toho stolu lépe vstala, musím to do budoucna kombinovat s nějakým fyzickým pohybem, to jsem trošku zanedbávala.

Sabino, vy jste sama také velmi činorodá.

Sabina: Já mám taky poměrně pestrý repertoár. Hraji ve dvou pražských divadlech - v Kalichu a ve Studiu DVA. Jezdím hodně po republice po zájezdech, a to je činnost, která mě baví. Člověk tak celou naši zemi poznává zblízka. Pak mám hezké příležitosti ve filmu, televizi, moc si toho vážím. Nedávno jsem dělala s Honzou Hřebejkem Zahradnictví. Teď jsem uprostřed natáčení s Terezou Kopáčovou. Je to takový krásný film, kde hraji paní ředitelku školy.

Sabina Remundová a Iva Janžurová

Máte genetickou výbavu od maminky a tatínka, přesto, bránila jste se herectví?

Sabina: Byla jsem spíš takové dost plaché až zakřiknuté dítě. Ta pozornost kolem rodičů nebyla pro mě moc příjemná. Dnes už je to takové normální. Každý druhý je celebrita a hvězda, tak se to roztříštilo. Ale já jsem vyrůstala za totality. To ještě slavných lidí nebylo tolik a pozornost byla hodně koncentrovaná. Pamatuji si, když jsme se s maminkou prošly někde po ulici, tak to bylo něco neuvěřitelného. Jako dítě mě to stresovalo a já jsem se uzavírala do sebe a klopila oči k zemi. Proto jsem dlouho o herectví neuvažovala.

A kdy přišel ten zlom?

Sabina: Až kolem patnáctého roku. Vydala jsem se na konzervatoř, na DAMU, a už to bylo. Teď jsem se obloukem vrátila k mým prvotním snům a i snům mých rodičů. Tedy maminky, že jsem začala psát. Vrhla jsem se na scenáristiku. To víte, už mi i odrůstají děti, proto na to mám více času a doufám, že se k psaní intenzivněji vrátím. I k režii. Tu jsem totiž také zakusila. Zjistila jsem totiž, že nejkrásnější zážitek je zrežírovat to, co si sama napíšete a případně si v tom možná i zahrajete.

Maminku jste také obsadila.

Iva: Ano, já jsem hrála v obou Sabinky realizovaných scénářích a bylo to nádherné.

Sabina: Bylo to zase úplně jiné partnerství. Já s ní hraji hrozně ráda, protože nejsem svázaná, jsem hrozně svobodná. Ivuška je samozřejmě výborný profík a na jevišti, kde spolu hrajeme nejčastěji, je to taková povýšená svoboda. Nemám žádný pocit strachu. Být s maminkou nejen v soukromí, ale i na jevišti, je takový radostný kus života.