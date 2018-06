Iva Janžurová přináší především dobrou náladu

V sobotu 19. května oslaví šedesáté narozeniny a právě díky humoru, nadhledu a emotivnosti je to dnes moudrá osobnost s hravou duší dítěte.



Každý si své narozeniny většinou plánuje, ale herci to mají trošku složitější. I sebelépe naplánované oslavy nakonec díky změně představení mohou dopadnout úplně jinak. Iva Janžurová však doufá, že ty její tentokrát vyjdou.



"Teprve před týdnem jsem se dozvěděla, že moje dcera Sabina zajistila oslavu u své kamarádky, která má restauraci v jižních Čechách. Původně jsem měla v sobotu filmovat, ale nakonec došlo ke změně, takže se mi snad podaří mít ten den volný. Ještě bych to ale měla zaťukat, aby to vydrželo. Strávím tedy hostinu a posezení s rodinou a několika příjemnými kamarády. Taková oslava se mi zdá úplně ideální, ani se mi o tom nesnilo. Málokdy se mi povede slavit narozeniny takhle," řekla herečka.

Se svými kolegy oslaví Iva Janžurová jubileum o něco dříve. "Co bych tak mohla popřát kolegyni, která je sama tak vtipná a plná invence? Navíc Iva vyvěsila v maskérně tak úžasné pozvání na oslavu, že bych těžko vyslovila přání, které by bylo v podobném duchu. Ale víte, co? Poproste ji, ať vám tu pozvánku půjčí a klidně to na mě práskněte."



Taťjana Medvecká měla pravdu. Kromě výzvy, aby nikdo nenosil žádné dary, protože v prostorném bytě paní Janžurové není již žádný prostor (pouze malé briliantové náušničky od manžela by se prý ještě vešly), uvádí Iva Janžurová na své pozvánce:



"Chtěla bych apelovat na ty mladší, aby se snažili nevypadat příliš okatě mladší, a proto požádat kolektiv maskérů a rekvizitářů, aby ve vstupní hale všem takovým domluvil a poskytl jim zapudrování vlasů, načrtnutí několika vrásek, nalepení alkoholických nosů, zapůjčení tu hrbu, tu berlí..., ale už jsem ochotná od tohoto nápadu upustit. Naopak mě první máj dovedl k myšlence raději volně navázat na kulinářskou soutěž Jednohubka s výzvou, aby se nejmladší, mladé a ještě téměř mladé návštěvnice večera dostavily s vědomím, že budou dobrovolně i nedobrovolně vystaveny soutěži Živá jednohubka 2001 aneb Nejvyzývavější zjev večera... Nepůjde o povrchní krásu, ani o krásu úplně bez závoje, ale o sílu a odvahu zjevu. Pokud se nedostaví pan Zapletal, ale i tak, jmenuji šéfem poroty Borise Rössnera, zástupcem pana ředitele Srstku, dále mimo jiné dramaturgyni Johanu Kudláčkovou a Viléma Udatného. U mikrofonu by pak dívky i jejich IQ mohl v minirozhovoru proklepnout Milan Stehlík...."



Jak je vidět, humor paní Janžurovou neopouští. Ostatně o tom svědčí i její nejnovější role v činohře Národního divadla - generálová Jepančinová v Idiotovi. Ukázala totiž, že humor má bez problémů své místo i u takových autorů, jako je Dostojevskij.