Janžurová a Janů se sešly v salonu a zavzpomínaly na zesnulé muže

"Během péče o něj jsem se skoro nevyspala. Nyní už vůbec ne. I teď mám stále pocit, že kde jsem já, je i on. Občas nemohu něco najít, mám dojem, že věci mění záhadně své místo. Určitě má v tom prsty on. Asi na mě ze shora stále dohlíží," říká Iva Janžurová, jejíž manžel režisér Stanislav Remunda zemřel ve věku 84 let letos v květnu.

Herecký pár Iva Janžurová a Stanislav Remunda

Na oslavě výročí pražské kliniky estetické medicíny Arum se potkala se svou kamarádkou Petrou Janů, která ztratila manžela producenta Michala Zelenku v prosinci.

"Minulý rok byl pro mě strašidelný. Už se nechci trápit. Michala mám stále v srdíčku a vzpomínám na něj s láskou. Je čas se znovu nadechnout, roztáhnout křídla a letět dál," řekla Janů.

Petra Janů a Michal Zelenka

K novému startu povzbudila i Janžurovou a rozhodly se nechat v salonu trochu rozmazlit. Petra Janů, která se připravuje na oslavu šedesátin, už na klinice absolvovala v posledním roce několik zkrášlovacích procedur. "Vyzkoušela jsem nejen speciální masáže, ale i revoluční implantát na výplň vrásek," prozradila zpěvačka.

MUDr.Ivana Němečková, Petra Janů a Yvetta Blanarovičová. Iva Janžurová si od doktorky Němečkové nechala ošetřit pleť.

To jednasedmdesátiletá Iva Janžurová prý o svůj zevnějšek nikdy příliš nepečovala. "Já se tady teprve zaučuju a rozkoukávám. Už jsem absolvovala několik velmi příjemných masáží a pedikúru. Ten pocit, když se o vás někdo stará, je velmi příjemný. Nikdy dříve jsem na to neměla čas," poznamenala Iva, která se tento týden vrátila z dvoutýdenní dovolené ve Španělsku.