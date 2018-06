Frühlingová po tajné svatbě a porodu opět zpívá. Chci žít v klidu, říká

Zpěvačka v těhotenství přibrala 20 kilo. Nyní má ale opět štíhlou postavu a dorazila na akci věnovanou dětem. Jak vůbec nakupuje na syna, který oslaví v srpnu už dva roky?

„Dobře. Vždy jdu do nákupáku, že si koupím něco pro sebe, a skončí to tak, že pro sebe nic nekoupím a všechno nakoupím pro Adámka. Věci, co nosím, jsem měla ještě před těhotenstvím a žádné nové oblečení si nekupuji,“ prozradila.

Iva Frühlingová sama říká, že chtěla mít klid a proto před časem vypnula pracovní telefon. Nyní ho ovšem opět zapnula a nedávno už vystupovala s kapelou.

„Na novou desku to zatím nevypadá. Já žiju momentálně přítomným okamžikem, takže dělám to, co mě baví. Zatím jsme udělali písničku, připravujeme na ni klip. Všechno teď beru pomalu. Nechci dělat velké plány. Chci si žít v klidu, co bude, to bude. Uvidíme,“ říká s tím, že zatím neuvažuje ani o dalším přírůstku do rodiny.

Iva Frühlingová, která s modelingem začala ve Francii před 20 lety, je podruhé vdaná. Prvního manžele Richarda Krajča si vzala v srpnu 2005. Po půlroce ale už měli u soudu první rozvodové stání.

„Nebaví mě pořád tvrdit, že naše manželství je super, když spolu nežijeme. Bydlím už dva a půl měsíce sama. Hrozně to bolí, ale chci, aby to lidi věděli. Asi jsme neměli stejné představy o manželství, možná jsme se v tom neshodli. Já si nemyslím, že on je špatný, já si prostě jenom myslím, že jsme se nepochopili,“ prohlásila zpěvačka a modelka v roce 2006.