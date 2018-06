Iva Frühlingová si zahraje v pohádce. A bez kamerových zkoušek!

První zpěvaččina herecká příležitost sice neslibuje velké hraní už podle toho, že obnáší pouze jeden natáčecí den, ona ji nicméně přijala s nadšením. "Ráda to zkusím, proč ne?," říká. Na druhou stranu se ale bojí toho, že to bude trapas. Režisér ji totiž ještě neviděl.

"Zatím jsem byla jen na zkouškách oblečení, takže mám nějaké šaty, ale že bych se setkala s režisérem nebo dělala kamerovky, to vůbec. Je to asi opravdu jenom štěk, že to nikdo neřeší," míní Frühlingová.

Svůj první a jediný natáčecí den má na programu v září, do té doby se ale rozhodně nudit nebude. Jezdí po festivalech, točí v Paříži svoji třetí desku, která vyjde v listopadu, a do toho shání nové bydlení.

"Hledání bytu, to jsou miliony inzerátů, mezi kterýma teď zrovna sedím. Chci hlavně terasu a taky něco většího, do garsonky už se pomalu nevejdu. Uvidím, jestli ji prodám, nebo pronajmu, na větší byt ale stejně nemám, tak mě čeká hypotéka. Nedávno jsem četla o Zuzaně Norisové, že hypotéku horko těžko zvládá, tak se bojím, abych na tom nebyla podobně. Bohužel to bez ní nejde, jsme ta generace, která zkrátka hypotékuje. Ale já si říkám, že když to zvládli všichni ostatní, proč bych to nezvládla já."

Racionální pohled má i na svou půlroční známost, muzikanta Pavla Vrzáka. Žádnou krizi, o které se psalo, sice neřeší, ale... "Všechno je super, jsme spolu, ale mám svých starostí až nad hlavu. Pavel je člověk, kterého mám ráda, je to kamarád a milenec zároveň, ve spoustě věcech mi pomáhá. Ale není to tak, že se teď zblázním. Uchovávám si na tyhle věci střízlivý pohled," uzavírá.