Iva Frühlingová se po pěti letech shledala se sestrou z Ameriky

Iva se s Radkou neviděla tak dlouho především proto, že se její sestra před deseti lety provdala do Ameriky a od té doby se viděly jen jednou.

"O mém výletu do Čech věděla jen Iva, nikomu jinému jsme o tom neřekly, chtěly jsme překvapit rodiče," vypráví Radka, kterou Iva vítala na ruzyňském letišti s aspikem v ruce. Hned po rodině totiž Radce v horském městečku vzdáleném třicet kilometrů od Denveru chybí nejvíc právě rosolovitá hmota a svíčková s knedlíkem.

Ani Radka ale nepřiletěla s prázdnou, přivezla Ivě kabelky LeSportsac, které jsou v USA absolutním hitem. Tento módní doplněk si oblíbily nejen celebrity, ale v podstatě všechny americké ženy. Pro světoznámou značku, jež bude od března k dostání i u nás, navrhla několik kolekcí skvělá a vždy originální návrhářka Stella McCartney.

Neztrácejí čas

Holky toho během pár dní stihly opravdu hodně: nakoupily zimní výbavu, zhlédly zkoušku obnoveného muzikálu Dracula, který si Radka před lety zamilovala, přejedly se tradičními českými jídly, povídaly si až do rána a navštívily i Jana Saudka. Ve studiu Barrandov TV při natáčení fotografovy talk show, jejímž hostem byla Iva, se Radce splnil velký sen - poprvé slyšela mladší sestru zpívat naživo.

"Moc jsme si společně strávené chvíle užily, pořád jsme si měly o čem vyprávět, co dělat," líčí nadšeně Iva, která už plánuje cestu za oceán. "Se zrušením vízové povinnosti se cestování do USA zjednodušilo, tak bych se chtěla za Radkou podívat co nejdřív. A nejen za ní! Jsem už dvojnásobná teta a synovce Kevina jsem naposled viděla ještě v kočárku a dvouletou neteř znám jen z fotek."