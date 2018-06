Iva Frühlingová mění život

11:54 , aktualizováno 11:54

Zpěvačka Iva Frühlingová jen kvete. Nejvíc za to samozřejmě může její nová láska, o osm let starší kameraman Ljubo. Původem je z Chorvatska a Iva ho potkala začátkem léta na koncertě skupiny Monkey Bussines. Velkou měrou se o to ovšem zasloužila i změna zpěvaččina životního stylu.