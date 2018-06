Iva dobyla Paříž nejen jako modelka

Její příběh je takřka neuvěřitelný. Před pár měsíci potkala v Paříži dva producenty, kterým předložila demosnímky, a oni jí navrhli vydat dlouhohrající desku. Ale Iva tvrdí, že i ona si musela vytrpět svoje.

„Předcházelo tomu šest let příprav, zkoušení ve sklepech a hraní po barech,“ vzpomíná. Prožila je v Paříži, kam se odstěhovala už ve 14 letech. „Naočkoval“ ji dědeček, který byl Francouz a celé dětství jí básnil o městě nad Seinou. Pak už se jen chopila nabízené příležitosti.

Přijela jako začínající modelka, ale poté, co se její písnička La Muerte vyšvihla v Belgii do špiček hitparád, ji už berou také jako zpěvačku. Někteří ji dokonce srovnávají s Vanessou Paradisovou, Jane Birkinovou či s dcerou Serge Gainsbourgha.

Nejsem Edith Piaf

Pochopitelně mi to lichotí, ale myslím si, že jsem jiná,“ říká Iva. A také nálepce česká Edith Piaf se brání. „Ona měla mnohem silnější hlas.“ Navíc Iva nezpívá šansony. „Jsou to spíš takové klidné písničky s důrazem na text,“ charakterizuje svoji desku. Jednu skladbu si dokonce sama napsala. „Teď jsem se ještě trochu styděla, ale na té příští desce jich budu mít určitě víc,“ slibuje.

Začátky ve Francii prý byly kruté. Stýskalo se jí po rodině a po přátelích. K rodnému Litvínovu má silný vztah, proto po něm také pojmenovala svoji první desku a co čtvrt roku tam jezdí na návštěvu. „Vůbec se tam nenudím. Odpočívám, jsem s rodinou a kamarády...“

Iva miluje knedlíky

I když poznala vyhlášenou francouzskou kuchyni, ze všeho nejvíc miluje české knedlíky. „Nemůžu je ale jíst pořád, protože bych určitě přibrala,“ tvrdí. Už kvůli modelingu musí zůstat ve formě. „Modeling je moje práce, je to věc, co mě dostala do Paříže, jinak by se mi to ve 14 letech těžko podařilo. Díky němu mám na nájem a na jídlo a můžu být v klidu,“ říká.

Modeling je práce

Naposledy pracovala pro Armaniho, dělala reklamu pro Margaret Astor a Pantene pro-V. Nijak se tím však nechlubí, dokonce má problém rozpomenout se na svůj největší úspěch. „Já to neberu jako úspěch, ale jako práci,“ vysvětluje. Hudba je pro ni zatím láska, ale pokud by jí v budoucnu přinesla peníze, modelingu by prý nechala. Další Ivinou vášní je elektronika. Víc než za oblečení utrácí za programy do počítače a fotoaparáty.