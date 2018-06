Mezi italskými seniory stoupá počet zločinů z vášně, může za to i viagra

16:21 , aktualizováno 16:21

Itálie v poslední době zaznamenala nárůst oznámených případů mužů přes šedesát a sedmdesát let, kteří zabili své manželky či milenky. Italský list La Stampa se pokusil rozklíčovat, co se se staršími muži, kteří by měli být rozumnější, stalo. Jednou z možných příčin je rozšíření léků na potenci.