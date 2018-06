Italský zpěvák Andrea Bocelli má dceru se svou mladou manažerkou

Andrea Bocelli se tak ve svých třiapadesáti letech stal otcem už potřetí. S bývalou manželkou Enrikou Cenzattiovou má dva syny - sedmnáctiletého Amose a čtrnáctiletého Mattea. Nežije s ní od roku 2002.

Bocelli se tehdy odstěhoval z rodinného domu do luxusní vily, která je v blízkosti domu a v minulosti sloužila jako hotel. Právě zde nyní žije se svou osmadvacetiletou přítelkyní Veronikou, kterou si plánuje brzy vzít.

Andrea Bocelli si odvezl z porodnice přítelkyni a dceru Virginii. Nevidomý zpěvák jezdí se svou mladou přítelkyní na kole.

"Když dva lidé cítí k sobě to co my, chtějí to uspořádat natrvalo. Doufám, že se to stane z náboženského a duchovního hlediska, ale je to právní záležitost," řekl v jednom z rozhovorů Bocelli, kterého trápí, že se jako rozvedený katolík už nemůže znovu ženit v kostele.