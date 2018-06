Italský televizní kuchař doporučil divákům kočičí maso

Beppe Bigazzi rozzuřil ochránce zvířat nejen v Itálii, když doporučoval ve svém pořadu křehké, bílé kočičí maso jako velkou pochoutku.

Během show Bigazzi prohlásil, že jedl kočky často a zjistil, že jsou chutnější než jiná zvířata. "Je to mnohem lepší než třeba kuře, králík nebo holub. Mohu vám zaručit, že je to delikatesa," řekl s tím, že je dobré maso nechat před vařením dlouho ve vodě, aby se dosáhlo té nejlepší chuti.

"Teď dostanu jistě hodně dopisů," uvědomil si kuchař. Takovou lavinu ale zřejmě nečekal. Do státní televize přišly tisíce stížností písemných i telefonických.

Většina diváků, jak uvedla televizní stanice Sky News, navrhovala, aby byl za takové hloupé řeči propuštěn. Rozhořčeně reagovali i politici a samozřejmě ochránci práv zvířat.

Italská zástupkyně ministra zdravotnictví Francecsa Martiniová shledala jeho jednání ostudné a pro státní televizi je podle ní nepřípustné, aby její zaměstnanec doporučoval zabíjení a vaření koček, což je ilegální od roku 1991 pod trestem osmnácti měsíců vězení.

Bigazzi, který svou show dělá už víc než deset let, řekl, že to bylo celé nedorozumění a chce svým šéfům vysvětlit, jak to myslel. "Když se podívají na to video, uvidí, že tam nebylo nic neobvyklého, je to jen nedorozumění a opravdu jsem chtěl říct něco jiného."

Bigazzi pochází z Toskánska a chtěl se prý jen podělit o zážitky z dětství. "Snažil jsem se jen vysvětlit a popsat, že tam, odkud jsem, jsme jedli kočky. Ve třicátých a čtyřicátých letech byly velmi populární."