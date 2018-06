Italský premiér Berlusconi doplatil na zálety, manželka chce rozvod

"Veroničino rozhodnutí: Sbohem, Silvio," píše na první straně La Stampa a s podobným titulkem na první straně vyšla i La Repubblica. Oba listy se odvolávají na přítelkyně a známé premiérovy manželky.

Píšou, že Veronica Lariová už kontaktovala advokáta a dala mu pokyn, aby rozvodovou proceduru zahájil co nejdříve.

Před třemi dny Veronica Lariová Berlusconiho veřejně kritizovala kvůli jeho záměru zařadit na kandidátky své strany pro červnové volby do Evropského parlamentu "hvězdičky" a přinutila ho se toho vzdát.

Zdá se ale, že poslední kapkou pro ni byla manželova účast na oslavách osmnáctých narozenin jedné blonďaté Neapolitánky, přičemž, jak Veronica Lariová tvrdí, se nikdy nezúčastnil oslav narozenin svých vlastních dětí.

"Moje manželství skončilo. Nemohu zůstat s mužem, který chodí s nezletilými," řekla podle La Repubblica Veronica Lariová jedné přítelkyni.

"Číst po novinách, že chodí s nezletilou, protože znát ji musel už před jejími osmnáctinami, číst, že ona mu říká 'papá' a že mluví o jejich setkáních v Římě a v Miláně, to bylo fakt nepřijatelné. Jak by bylo možné zůstat s takovým mužem?" cituje její údajná slova La Stampa.

Berlusconimu je 72 let. Veronica Lariová, původně herečka, je jeho druhá manželka. Je o dvacet let mladší. Poznali se v roce 1980 a civilní sňatek uzavřeli o deset let později, když se Berlusconi rozvedl. Mají spolu tři děti ve věku 20 až 24 let. V poslední době už manželé skoro nebyli vidět společně.