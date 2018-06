Italské šílenství, kterému podléhají muži i ženy

Když prohrají Italové válku, nic si z toho nedělají. Ale porážka ve fotbalovém zápase je pro ně neštěstím. Autorem tohoto bonmotu je údajně anglický politik Winston Churchill. Nikdo to nepotvrdil, nicméně výrok zcela vystihuje, co pro obyvatele Apeninského poloostrova fotbal znamená. Není to jen sport, hra či podívaná, je to instituce.Proč je fotbal ve světě tak populární? Nevyžaduje drahou výstroj a má poměrně jednoduchá pravidla, kterým každý snadno porozumí. Podle sociologa Franceska Alberoniho má pro Italy kromě toho svůj význam i psychologie této hry. V jiných sportech, třeba v basketbalu nebo v ledním hokeji, nemá slabší mužstvo v souboji se silnějším v podstatě šanci uspět. Skoro vždy vyhraje silnější. Jenže ve fotbale se často stává, že i mužstvo nabité hvězdami podlehne slabšímu, ale inteligentnějšímu soupeři. A to, že ze zápasu se může stát v podstatě šachová partie, se Italům líbí."Na co je týden?Nedávno zesnulý nestor italských novinářů Indro Montanelli vždy tvrdil, že italský týden se sice dělí jako všude na sedm dní, ale ty mají zcela odlišné funkce. Třeba nedělní večer a celé pondělí jsou tu k tomu, aby se mohlo zuřivě debatovat o fotbale. O víkendových zápasech italské ligy se horečně mluví v práci, u kávy v baru, v televizi i rozhlase. Diskuse na téma, který z hráčů byl v zápase větší dřevo" či kopyto", jaký musí být trenér blázen, když poslal na trávník mužstvo právě v téhle sestavě, či kdo z rozhodčích je největší podvodník, nikdy neustávají. Vrcholným pondělním okamžikem je pro fandy každého věku už 21 let trvající televizní program nazývaný trefně Il processo del lunedí, v překladu Pondělní proces. A vše začíná nanovo, tentokráte na televizních obrazovkách. Tři hodiny se propírá vše, co se během fotbalové ligy stalo. Hrdinou diskuse je sportovní redaktor Aldo Biscardi. Postupem času byl program, jehož je autorem, přesunut z veřejnoprávní televize RAI do menší soukromé stanice LA 7, ale stejně jej sledují miliony diváků. Porota složená z pěti šesti novinářů a hostů rozebírá důležité okamžiky zápasů. Diskutují o klíčových situacích, o gólech a rozebírají akce, které k nim vedly. Třikrát i víckrát se dívají na zpomalené záběry s cílem definitivně stanovit, zda rozhodčí nařídil penaltu oprávněně, nebo zda faul, za který ji odpískal, viděl na diváky přeplněném stadionu jen on sám. Mezi hosty usedají nejen bývalí hráči, ale třeba i politici. A tak je zcela běžné, že dva ministři debatují s naprosto vážnou tváří o tom, zda bylo dobře, že Juventus Turín koupil Pavla Nedvěda z římského Lazia a pustil z klubu francouzského internacionála Zidaneho do Realu Madrid.A už je tu úterý. Den na to, aby se debatovalo o všem, co se řeklo v pondělí. Od středy se už všichni patřičně nažhavení připravují na blížící se víkendové zápasy. Stále mají o čem diskutovat. Kromě běžných novin s rozsáhlými sportovními přílohami vycházejí v Itálii i tři celostátní sportovní deníky nabité informacemi o fotbale. Mimochodem, v pondělí má každý nejméně milionový náklad. Celá Itálie dobře ví, který politik jakému klubu fandí. Je totiž nepředstavitelné, že by se v této zemi někdo nezajímal o fotbal. Třeba premiér Silvio Berlusconi je fanouškem AC Milán. Jak by ne, když je majitelem tohoto klubu. Co se asi děje při jednání vlády den poté, kdy se jeho tým utká s Boloňou? Tedy mužstvem, jemuž drží palce vicepremiér Gianfranco Fini? A každý Ital ví, že jeho manželka je zapálenou fanynkou římského Lazia. Bývalý levicový premiér Massimo D'Alema fandí AS Řím a tuto přízeň sdílí například s pravicovým předsedou oblastní vlády Latia Franceskem Storacem. Fotbal se už dávno stal prostředkem, kterým politikové či průmyslníci dokážou ozřejmit své názory. Premiér Berlusconi, když kárá levici za to, že příliš zdůrazňuje kritiku zahraničního tisku vůči jeho vládě, klidně řekne na její adresu: Je to stejné, jako když střední útočník nahraje míč soupeři." A každému je hned jasné, o co jde.Italové jsou známí tím, že fotbalu dokáží přinést jakoukoli oběť. Když zápas začíná v 16 hodin, spousta fanoušků přichází ke stadionu i o čtyři hodiny dřív. Za vstupenky jsou ochotni vydat cokoliv. Pro srovnání, lístek do dobrého kina v Římě či Miláně lze pořídit za 15 000 lir (15 marek). To nejlevnější vstupenka na běžný ligový zápas v Římě stojí 50 000 lir. A tribuna Monte Mario je vskutku za pakatel - 250 marek! I v italském fotbale se věci mění. Ještě před pěti lety platilo, že liga se hraje bez výjimky zásadně v neděli odpoledne. Když se však i v Itálii prosadil anglický systém placené soukromé televize, tabu padlo. Hraje se také v sobotu a v neděli večer. Vydělávají na tom bary, restaurace a pizzerie po celé zemi. Nakoupily televize s obřími obrazovkami a fanoušci se naučili chodit na fotbal nejen na stadiony, ale i do nejrůznějších lokálů. Jejich počet v hledištích přitom nepoklesl. Právě proto, že fotbal je doslova institucí a společenskou záležitostí, odrážejí se v něm i neduhy země. V Itálii existuje tifo organizzato" organizovaní fanoušci, kteří jezdí na zápasy svých miláčků i na hřiště soupeře. Patří k těm radikálním a jejich spanilé jízdy" jsou pověstné. Demolují vlaky, vyvolávají rvačky, jsou neurvalí. Jenže policie proti rozzuřeným fandům obvykle ani nezasáhne. Fotbal je totiž v Itálii tak populární, že jakýkoliv střet s nimi by mohl být vykládán coby akt nepřátelský vůči fotbalu jako takovému. A to si nikdo v zemi, která tuto hru miluje nadevše, nedovolí.