Italové zuří, pornohvězda Cicciolina dostane důchod 75 tisíc měsíčně

Maďarka Ilona Stallerová známá jako Cicciolina to jako jedna z mála pornohvězd dotáhla až do parlamentu. Má tak nárok na důchod, který činí v přepočtu 75 tisíc korun měsíčně. Italskou veřejnost to pobuřuje i vzhledem k zadluženosti země.

Sama pornoherečka ale věří, že si peníze zaslouží. "Nestydím se požádat o tu penzi. Své křeslo v parlamentu jsem nevyhrála nějakou souloží, vyhrála jsem ho díky inteligentně vedené volební kampani," vzkázala Ilona svým příznivcům i odpůrcům.

Jako Cicciolina začala svou kariéru v sedmdesátých letech, první velký film La Liceale natočila v roce 1975.

S politickou kariérou začala už v roce 1979, kdy kandidovala poprvé za zelené. Později přesedlala ke straně Partito Radicale. Do parlamentu byla zvolena v roce 1987, o čtyři roky později ji už voliči nepodpořili. Během svého působení dosáhla prosazení normy o sexuální výchově ve školách.

Cicciolina v italském parlamentu

Za války v Perském zálivu nabídla Saddámu Husajnovi, že se s ním vyspí, když propustí všechna rukojmí. Podobnou nabídku zopakovala před devíti roky. V roce 2006 nabídla sex Ussámu bin Ládinovi, aby přestal s terorismem. V roce 2002 se neúspěšně pokusila kandidovat v Maďarsku, o dva roky později chtěla být primátorkou Milána.