Italové jsou ve spotřebě espressa rekordmany

Anketa, v níž odpovídalo 700 osob, dokládá, že čtyři z pěti Italů považují ranní cestu do baru, kde si dají espresso, za naprostou nezbytnost. Nejsilněji jsou konzumenti této kávy zastoupeni mezi muži, a to ve věkové skupině od 35 do 54 let.

Z různých druhů káv, které mají italské bary v nabídce, dává přednost espressu 74 procent respondentů. Následuje deset procent stoupenců kávy podávané s trochou mléka jako "macchiato" a osm procent vyznavačů supersilné kávy, tzv. ristretta.

O zbývajících procentech se průzkum nezmiňuje. Cappuccino, které se do světa dostalo také z Itálie, Italové za skutečnou kávu ani nepovažují.