Itálie má třiatřicetiletou babičku

Giorgiině matce Claudii je 16 let a pracuje stejně jako čerstvá babička v místním zemědělském podniku."Je to úžasné být ve 33 letech babičkou. I můj syn, kterému je 12 let, je pyšný na to, že už je strýček," řekla Stefania listu. Zdůraznila, že v případě Claudie nejde o žádný nechtěný porod. "Já jsem si také hrozně přála dítě, když mi bylo stejně jako jí," dodala.