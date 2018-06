Ital v kuchyni a jeho čeština: Vařit může každý. Kromě pes

Pořad S Italem v kuchyni si každou neděli zapíná přes půl milionu lidí, čím dál více jich vaří podle jeho receptů. Jak to, že se mu podařilo tolik zabodovat? Konkurence kuchařských televizních pořadů je přece nyní velká. Důvodů je více, jeden z nich je tento: K přípravě pokrmů přidal pozoruhodný bonus - italské pojetí českého jazyka.

Česky mluví dobře, to klobouk dolů, ale s některými nástrahami češtiny se nepáře. Místo "podívám", říká "položím oko", slovo "ručně" nahrazuje výrazem "ručo". Uslyšíte od něj třeba, že: "Vařit může každý, kromě pes". A když přijde řeč na to, proč se čeští číšníci často tváří jako kakabusové, vysvětluje to větou: "Vy nejste vítaví."

Emanuel Ridi se v něm mimo jiné svěřil s tím, že vůbec není vyučený kuchař. Také vypráví o tom, jak se učil objednávat jídlo v českých restauracích, když neuměl ani slovo česky.

"Já to měl jako loterii. Prstem jsem ukázal a pak jsem čekal, co bude. Postupně jsem si pamatoval, kdy přinesli fritovaný květák a kdy smažený sýr. Tak jsem se učil. Jediné, co jsem si pamatoval hned, byla voda mattoni. Mattoni znamená v italštině cihla. Bylo mi divné objednávat si cihly," vzpomíná.