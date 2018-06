Issu utěšuje samička chameleona

Šel se svými pražskými kamarády do kina na velkofilm Den poté a hlavně si udělal radost - koupil si samičku chameleona. "Když je blbě holkám, tak si koupí oblečení. No a já si koupil zvířátko. Původně jsem chtěl krokodýla, jenomže byl moc velký, nevím, kam bych ho dal," tvrdil Issa.

S úsměvem na tváři, jako by už žádnou bolest necítil. "Je to pryč. Dneska už mi neukápla ani slza." Zatím zůstává v Praze. Domů za babičkou, která je hospitalizovaná v nemocnici, nakonec nejel. "Máma volala, že už je na tom docela dobře, že mi ji dá odpoledne k telefonu," těšil se.

Na nohou byl včera od brzkého rána. Kvůli Snídani s Novou vstával v půl sedmé. Z Novy se přesunul do Lidových novin. S kšiltovkou naraženou do čela, aby měl na ulici soukromí. Na oběd si zašel do ne právě levné restaurace Kogo, doprovázen tiskovým mluvčím TV Nova Danem Plovajkem. Issa prošel celou restaurací až k nejzapadlejšímu stolu a kupodivu žádný rozruch nevyvolal.

Objednal si těstoviny s plody moře. Na cenu se nedíval. "Když se chce člověk dobře najíst, tak nemůže šetřit," prohlásil. Zatím stále ještě dostává od rodičů velkorysé kapesné - pět tisíc korun týdně. Při jídle stihl poslat textovku Anetě Langerové, která se ptala, jak se daří chameleonovi, a pak uspokojil další várku fanoušků v on-line rozhovoru pro iDNES. - Více zde

Večer měl opět schůzku s kamarády. Jejich cílem byl podnik U Malého Glena, kde právě koncertoval Ondřej Brzobohatý s kapelou Praga Son.