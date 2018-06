Issovy nejhorší chvíle: poprvé česky

Krátce po deváté nám otevírá pokoj, který je už několik týdnů jeho přechodným bydlištěm, první ze zbývající čtveřice, Tomáš Savka. Je rozespalý a v ruce drží kartáček na zuby. "Mám fofr, za půl hodiny odjíždíme, ale já ještě nesnídal," říká a pospíchá do koupelny.

Sámer Issa, který bydlí hned vedle, na klepání nereaguje. Snažíme se ho najít v restauraci. Tady však sedí jen Šárka Vaňková, která vstává pravidelně hodinu předem a v restauraci bývá po ránu první.

Později nás vede do svého pokoje, kde jí prý celkem nic nechybí. „Mám tady všechny svoje talismany, fotku Martiny Balogové, televizi, muziku. Jsem spokojená. A sakra, já zapomněla tužidlo!“ vykřikuje a utíká za Anetou, která bydlí přes chodbu. Na rozdíl od Šárky ze snídaně nic mít nebude - trochu ponocovala a před chvílí vstala.

Na chodbě potkáváme dobře naladěného Sámera. "Já už byl ve stánku pro noviny. Musím být v obraze, když se mě novináři ptají, co říkám tomu a onomu článku. I když bych někdy raději nevěděl, co se o nás píše. Občas to člověka rozhodí."

Sámer si v hotelu musel zvykat na měkkou postel, jinak se mu prý spí dobře, dokonce má zajímavé sny. "Mívám úryvky snů. Kromě toho, že jsem se v nějakém obýváku bavil s Lucií Bílou, s níž jsem se dosud nesetkal, jsem byl ještě u moře," vypráví.

Pár minut před desátou naskakují všichni čtyři do taxíku, který je odváží na Brumlovku. Zkouška začíná. Sámer je první na řadě. Zpívá poprvé česky, v ruce žmoulá tahák s textem písničky Severní vítr je krutý. "To se dalo čekat, že čeština bude průšvih," komentuje jeho první výkon televizní štáb. Naštěstí je na place profesor zpěvu Eduard Klezla a Sámera koriguje. Několik přezpívání a z prvního Sámerova trochu legračního projevu je rázem projev profesionální.

Sobotní zkouška končí v šest. Nervozita stoupá. Sobotní noc bude možná bezesná i pro Sámera. Poslední slovo má Šárka Vaňková, která se s námi loučí s lítostí v hlase: "Na mě je špatný kurz, vypadnu já."