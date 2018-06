Issa: Zpívat s Gottem mě neláká

* Česká populární hudba měla dost svých celebrit i před touhle soutěží. Jsou podle vás někteří z těchto známých zpěváků mizerní?

Jasně. Vždycky mě štvaly takové ty skupinky jako Lunetic nebo V.I.P. Tihle muzikanti chtějí jenom nalákat mladé holky, aby si koupily jejich cédéčko. A dopadne to tak, že se lidi v obchodech koukají spíš na obal, než aby je zajímala hudba, která je na desce nahraná.

* A teď si představte, že vyhrajete SuperStar a vydavatelství vám řekne: Hodíš se přesně na to, abys oblboval holčičky, takže takový teď budeš mít image.

Mám svoji představu, jakou muziku bych rád dělal, i když přesně tak to asi nedopadne. Ale aby mě vydavatelé přeladili na úplně jinou frekvenci? To se jim nepovede.

* Opravdu byste se dokázal vzbouřit?

Jo. Skončil bych zase ve sprše a zpíval si jenom tam. Jsem si tím na sto procent jistý.

* Nezlobte se, ale tohle by dokázal ve vašem věku jen málokdo.

Já nejsem v té soutěži proto, abych vyhrál, chci si zazpívat před lidma. Je to nejsledovanější pořad, dívají se na něj mladí i staří, a kdybych náhodou uspěl, tak pro ně pro všechny chci tu muziku dělat. Jde mi o to, aby si moji desku poslechl třicátník a řekl: "Není to kravina, celá ta Issova sláva nestojí na tom, že má obličej, na který láká čtrnáctky." K takovému stylu bych měl opravdu odpor - nechci hrabat peníze a dělat nekvalitní hudbu, která mě samotného nebaví.



Řvou na mě, že jsem frajírek a vůl

* Byl jste před začátkem soutěže připravený na to, jakou vlnu popularity může přinést těch pár zazpívaných písniček a úsměvů hozených do kamery?

Člověk si nejdřív myslí, že připravený je. Řekne si, jasně, budu slavnej, lidi mě budou potkávat na ulici, budu rozdávat autogramy... Ale ve skutečnosti na to připravený být nemůžete. Jsou dny, kdy bych radši zůstával na hotelu, než abych říkal lidem, nezlobte se, ale nemám náladu ani na to, abych se vám podepisoval.

* Určitě je i dost lidí, kterým sympatický nejste. Vnímáte je?

Když se podívám na internet, tak se kolikrát divím. Když tam lidi píšou, že zpívat neumím, mrzí mě to. Anebo na ulici, když pořvávají: "Pozor, to je ten frajírek a vůl, Samir!" Ale teď už nad tím mávnu rukou a jdu dál. Je zbytečné, abych si dělal v hlavě bordel.

* Chodí vám díky tomu, že jste teď tak známý, už nějaké zajímavé nabídky na práci?

Zatím každý týden přemýšlím o tom, co budu zpívat příští neděli, a neplánuju, co se bude dít za měsíc. Takže když nějaká nabídka přijde, řeknu, nezlobte se, ale pro mě je teď důležitá SuperStar. Teprve až to skončí, začnu se věnovat něčemu jinému.

* Co konkrétně vám nabízejí?

Reklamy. Docela mě překvapila jedna na kondomy. Řešili to rodiče, protože mně už volalo a psalo tolik lidí, že jsem dal svoji simkartu mámě. No a ta mi jednou volala, že mají nějací Němci zájem udělat takovouhle reklamu.

* A?

Řekl jsem, že to je zajímavá nabídka, ale pro mě je teď důležitější spíš zpěv.

* Co kdyby vám zavolal Karel Gott, že s vámi chce nazpívat duet?

(desetisekundový smích)

* Jaký k němu máte vztah?

To radši nechtějte vědět... Asi bych s ním nic netočil. Pro někoho by to byla velká pocta, ale pro mě je to muzika z úplně jiného soudku, než je ten můj. Takže to shrnu - Karel Gott je dobrý zpěvák, ale mě neoslovuje.



Kapesné? 5000 týdně...

* Nezhroutíte se, když vám nakonec ukážou diváci palec dolů?

Mrzelo by mě to, určitě. Asi bych se ožral. A potom si řeknu, že jde život dál, že už se stejně můžu dál věnovat hudbě. Ale jestli mě příští neděli nevyhodí, budu samozřejmě mnohem radši. Každý další týden v televizi znamená, že si nás lidi víc všímají, že nás znají... Každá neděle je pro nás všechny schůdkem ke snu.

* Říkáte, že byste nejspíš pil na žal. Upřímně, jste si jistý, že by vám jednou jako úspěšnému zpěvákovi nemohly drogy nebo alkohol pomotat hlavu?

Drogy, ty mě opravdu nikdy nelákaly. Marihuanu mezi ně nepočítám, protože ta kariéru přece zničit nedokáže, pokud ji teda člověk nehulí každý den a není z toho úplně vymatlanej. Ale nic jiného mě neláká. Možná mám strach.

* A alkohol? Stalo se někdy, že vás kamarádi přivedli domů totálně opilého? Nebo že jste skončil na záchytce?

Na záchytce ne. Ale když jsem byl nedávno na maturiťáku, tak mě museli odtáhnout rodiče. Já se s kamarádama dlouho neviděl, takže jsme se všichni naposledy opili a kolem třetí mě rodiče hodili do auta. Vyspal jsem se z toho, ráno si dal brufen a zase šel dál. V pohodě.

* Kdybyste soutěž vyhrál, s kým to oslavíte jako s prvním?

Asi s mamkou. To zní blbě, co? Ale ona by si to zasloužila, fakt mi pomáhá. Nejradši bych odjel na týden někam k moři a ji bych vzal s sebou.

* Jak vám máma konkrétně pomáhá?

Hlavně finančně, což je hrozně důležitý. Všichni si myslí, že jsem najednou prachatej, ale tak to vůbec není, já peníze nevydělávám. Takže ona mi zařídila kartu a teď si můžu vybrat tolik peněz, kolik právě potřebuju.

* Pro zajímavost - jaké máte teď, v květnu roku 2004 kapesné?

Fakt to mám říct? (poprvé váhá) Asi pět tisíc na týden. Je to hrozný, vím. Ale já fakt dost utrácím. Nejezdím domů, takže si kupuju oblečení, strašně jím, jdu do kina, nakoupím cédéčka... Ono se to nezdá, ale utratím ty peníze snadno.

* Kdybyste nakonec opravdu zpíval jen ve sprše, chtěl byste pracoval v cestovnímu ruchu, který zatím studujete?

Mě vždycky lákalo cestování a mám takový sen - vlastnit bar někde na pláži a míchat v něm koktejly. Takový pohodový život třeba na Floridě by mi nevadil. Jenže mám jednu ještě větší touhu, být slavným zpěvákem, který - to musím zdůraznit dělá kvalitní hudbu. Teď tady nějaká šance je, tak to zkouším, abych si ve třiceti nemohl nic vyčítat. A když to nevyjde, tak budu cestovat.

* Až do šesti let jste žil v Damašku. Jaký dnes máte vztah k Sýrii, zemi vašeho otce?

Vždycky se mi tam líbilo, Damašek je nádherný. Ale opravdu jsem tam bydlel jen šest let, takže nevlastním velbloudy ani samopaly. A děda s babičkou taky nebydlí na poušti, mají tam normální rodinný dům. Občas tam letím na návštěvu.

* Zajímají vás problémy, kterými žije arabský svět?

Mě se to netýká, jsem Čech. Jo, taťka je muslim, a já to respektuju, ale on mě nikdy do ničeho nenutil. Jenom chtěl, abych se naučil arabsky, abych se v Sýrii s tou naší rodinkou domluvil. Ale jinak jsem minimálně osmdesátiprocentní Čech.



Přítelkyně? Teď by se mnou byla chudák

* Zpět k soutěži - jaká slabina vás nakonec může potopit?

Vždycky jsem zpíval jen doma, takže nemám profesionální styl zpěvu. Musím na tom pořád pracovat. Zato Martina Balogová a většina ostatních finalistů, ti se už někde zpívat učili a mají to strašně vychytaný.

* Vy tedy říkáte, že přinejmenším Martina Balogová zpívá líp než vy?

Určitě. Ta zpívá líp než všichni, má naprosto úžasný rozsah. Na rozdíl od nás ostatních se už nemá kam vyvíjet, je na nejvyšším stupni. Zazpívá opravdu cokoli.

* Čím ji můžete porazit?

Ono nezáleží jen na zpěvu, ale i na vystupování kolem. A zrovna Martinu lidi rádi poslouchají, ale některým pak nesedí třeba při rozhovorech, nebo se jim nelíbí jako holka. Jo? Občas mi prostě někdo řekne, že je Martina dobrá, ale on ji nemusí. K tomu jen můžu dodat, že už jsem ji poznal a že je to opravdu úžasná holka.

* Vy teď žádnou přítelkyni nemáte?

Teď už ne.

* Ale zato spoustu milostných nabídek. Nebo se pletu?

Tak... ty by byly. Ale vůbec nemám čas. Tomuhle se budu věnovat až v létě, to je přece stylový, mít někoho o prázdninách. Ale teď jen pořád zpíváme, tančíme a jakákoli holka by byla chudák, kdyby to všechno musela prožívat se mnou. A...

* No?

Navíc si trošku říkám, že fanoušci SuperStar možná nereagují až tak kladně, když má člověk nějakou stálou známost.

Před foťákem je prkenný, z rozhovoru má jedničku

Od půlhodinového setkání se Sámerem Issou jsem si nesliboval nic. Lépe řečeno sliboval osmnáctiletého kluka, který je v posledních dnech vyplašený nečekanou popularitou. Bude to jeho první delší rozhovor, obával jsem se, navíc to má točit kamera, a tak se chlapec bude bát, aby náhodou neřekl, co nemá...

A co hůř, chvíli před naším setkáním mi volá kolegyně, která Sámera fotila: "Je milej, ale před foťákem se nedokázal odvázat. Měl to ale nejtěžší ze všech - šel na řadu jako první." Náhodou jsme se potkali už u popelníku před redakcí. Ani mě nepřekvapilo, že to není žádný model, ale docela obyčejný kluk.

Nervózní nebyl. Nezajímal se, na co se chci ptát, nechtěl si připravit odpovědi. Brzo mi bylo jasné proč - Sámer o sobě ví, že umí odpovídat vtipně a pohotově. A proto řekl, že ho nezajímá Gott, že nevidí na kouření marihuany nic špatného, že dostává od rodičů neuvěřitelné kapesné nebo že jsou ostatní finalisté lepší než on.

Sámer prostě má co říct a nenudí.