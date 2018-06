Issa SuperStar nestíhal, byl na Kubě

FOTOGRAFIE Z RAUTU ANNO 2004

* Jak se vám líbilo na Kubě?

Nelíbilo. Vzkazuji všem: vůbec tam nejezděte.



* Tak to jste jedním z mála. Co vás tak zklamalo?

Já jsem ten zájezd koupil mamince jako vánoční dárek a jsem rád, že si to aspoň ona užila. Ale pro mě, mladého člověka, který si rád zapaří nebo občas někam vyrazí, tam bylo hodně starších lidí.



* Ani hudba v klubech vás nevzala?

Ondra Brzobohatý mi říkal, že to je jeho sen, dostat se na Kubu. Takže hned jak jsem přijel, tak jsem mu volal a říkal: Ondro, přivezl jsem ti pět cédéček. Pusť si je, zapni si lampičku a budeš se cítit jako na Kubě. Nikam nemusíš jezdit. Já jsem už druhý den počítal dny, kdy pojedeme domů.



* Nebylo to tím, že se vás maminka na dovolené snažila držet zkrátka?

Právě že ne, mamka taková není. S ní je sranda, byli jsme v pohodě. Problém byl v tom, že mě tam nic nevzalo za srdce. Až na ty delfíny, to byl opravdu zážitek.



* Takže mojito teklo proudem?

Mojito, kubánský rum, i doutníky jsme s mamkou zkoušeli kouřit. Nejdřív ty slabounké. Mysleli jsme si, že se šlukují, a málem nám to roztrhlo plíce. Pak jsme zkoušeli ty tlusté. Ale mně to přijde o ničem, protože to jenom natahujete a hned vyfukujete. Žádný požitek. Jenom vám z toho zežloutnou zuby.



* Máte teď zajímavou choreografii, to je výsledek nějakého tréninku?

Tancuji odmalička, ale pracuji na tom pořád. I ten talent se musí nějak obouchat. Za rok bych to chtěl zvládnout.



* Večírek sotva začal a vy už jdete pryč, kam tak spěcháte?

Natáčím videoklip. Měl by být hodně vypracovaný ohledně tance. Ráno v osm mám být v tanečním studiu, tak musím být připravený.



* Takže z vás bude nakonec disciplinovaný Sámer?

No jasně, bude.