Issa slavil narozeniny, nabídl lehký striptýz i vlastní akt v dražbě

O Sámeru Issovi se ví, že je milovník nočního života. Čím velkolepější party, tím lépe. Na to ostatně pamatoval i v rámci oslavy svých 26. narozenin, do nočního klubu na Václavské náměstí stylově přijel v limuzíně Hummer, které i prostranství hlavní pražské třídy bylo poněkud těsné.

"Ahoooooj, jdeme se bavit a slavit," zahlásil zpěvák v doprovodu prvotřídních společnic hned po příjezdu. Trasa od auta k vchodu nočního podniku, dlouhá jen několik set metrů, se rázem proměnila v nekonečný štrúdl lidí a zvědavých turistů, kteří mačkali fotospouště doslova jak o život.

"V tomhle roce jsem udělal oslavu v kabaretním stylu, mám tu modelky a tanečnice z Ruska i Francie, je to super," řekl iDNES.cz Issa v zákulisí. "Nic nestíháme, jsem hrozně nervózní, ale my to zvládneme," prohodil v běhu, zatímco se techniků dotazoval, zda je vše připraveno. A jen co dostal kladnou odpověď, spěchal na pódium.

V průběhu dvouhodinové show, která by strčila do kapsy i tradiční společenské galavečery vysílané v televizi, se nejdřív představily spoře oděné tanečnice, které připravily půdu pro zpívajícího oslavence. Ten po první písni předstoupil před zaplněný kotel gratulantů a poděkoval jim, že přišli.

"Tenhle večer patří vám, mým kamarádům, kolegům i zástupcům médií. Připravil jsem pro vás večer, který patří jenom a jenom vám. Děkuju všem, kteří přišli, i své mamince," řekl Sámer Issa a po proslovu, v rámci kterého byl očividně nervózní, ohlásil módní přehlídku, o kterou se postarala jedna z ruských návrhářek. Zajímavostí je, že kolekci večerních rób stylisté vkusně ozdobili netradičními klobouky, které vyrobili z molitanu.

Decentní striptýz andělské dominy

Druhá část programu už byla značně nadupaná erotikou. Nejprve ji předvedla tanečnice v latexu, jež se vlnila po podlaze i u tyče s bičíkem v ruce. Bujný dekolt a těsný kostým, zvýrazňující to nejpodstatnější na ženském těle, dostal všechny přítomné do varu.

Vystoupení pak korunoval samotný Sámer, který spojil oslavu s dražbou vlastního aktu. Na pomoc si v tu chvíli pozval jedinou českou celebritu - kamarádku Evu Decastelo, jež sklidila obrovský aplaus poté, co si udělala legraci z vlastní minulosti. "Sámere, sama moc dobře vím, jak vypadají lechtivé fotky. A tohle teda nic moc," narážela na skutečnost, že si intimní partie zakryl ručníkem.

Sámer Issa a Eva Decastelo při dražbě zpěvákova aktu

Obraz po počátečních pěti tisících a několikaminutovém přihazování částek byl nakonec vydražen za neuvěřitelných 200 tisíc korun. Částka poputuje na konto Klokánku, s nímž Sámer Issa dva roky spolupracuje. Přímou vazbu má na něj díky své mecenášce Olze Rusákové, jež show celou dobu sledovala u stolku pod pódiem.

Oficiální program zakončil oslavenec vlastními songy, především pomalými. Nejvíc hrál na city při nové skladbě Syria, jíž vzdal hold zemi, v níž vyrůstal vzhledem k původu otce, který podle oslavencových slov synovým aktivitám v showbyznysu příliš nefandí. "Sýrie je země, která se v současné době potýká s nemalými problémy, a proto jsem chtěl tuhle píseň věnovat právě jí. Je to vůbec poprvé, co mi vlastní táta řekl, že moje práce má smysl, takže písničku věnuju i jemu," uzavřel Sámer Issa.