Issa si nejdřív zahrál na modela, potom se líbal s Mašlíkovou

Jeho obětí se stala vnadná Hana Mašlíková. Líbání si s ní dokonce naplánoval. Poprvé totiž spolupracoval na choreografii Axe Instinct Kenvelo Fashion Show, která byla součástí velké party. Mašlíková samozřejmě coby tvář firmy nemohla chybět a stala se nedobrovolně součástí Sámerovy show, který si roli modela také předepsal.

Nutno podotknout, že výkon zpěváka byl opravdu přesvědčivý a to natolik, že "sexy duet" rozžhavil nejednoho z přihlížejících a vzbudil dojem, že vztah těchto dvou mladých lidí není pouze kolegiální. "Ti to spolu určitě táhnou," pronesla dvojice, která celé vystoupení sledovala se zatajeným dechem.

"Hoď se do kůže" bylo navíc hlavní motto večera. A do kůže modela se hodil i Jakub Kuba, moderátor hudební stanice Óčko, který současně celou akcí provázel. Další známou tváří byla neznámější a nejúspěšnější česká DJka jménem Lucca, která taktéž okusila, jaké to je být v kůži modelky. V pozdějším průběhu večera navíc rozhicovala dav svým prvotřídním DJským uměním.



Na akci se oobjevil i Jan Charouz, který měl o zábavu postaráno

DJskou show okořeněnou sobě vlastním sexappealem poté předvedl zahraniční host - maďarská ex-playmate DJ Flower, která měla v Čechách svou premiéru a při té příležitosti představila i nový videoklip "Hoď se do kůže!".