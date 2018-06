Issa se svíjí v nejdražším videoklipu

„Mám ji ze všech nejradši,“ tvrdil Issa, který si pro její vizuální ztvárnění najal opět Farida Eslama. Režiséra, jenž točil i jeho předchozí videoklip.

„Teď to ale bude o něčem úplně jiném. Ten první byl temný undergroundový, tenhle bude stylový a pohodový,“ vysvětluje zpěvák. „Nehraji si na nějakého černocha ani na Eminema. Jsem to pořád já, Sámer Issa, co zpívá hudbu, která ho baví.“

Ondřej Brzobohatý už skládá Issovi písničky na druhou desku, zároveň se však připravuje na absolutorské zkoušky na konzervatoři, které ho čekají příští týden. Issa zase vyhlíží nový byt. Právě dnes se jde na jeden podívat. „Měl by být o něco větší než ten, co jsem v něm bydlel doteď, ale nic extra,“ popisuje svoje představy.

Rozhodně se však chce odstěhovat z centra Prahy.

Issa, který se v prvním kole SuperStar stal miláčkem národa, prý v současné době žije z peněz, které utržil za první desku. Nebere každou pracovní nabídku, vybírá si a zpívá spíš po klubech.

Videoklip, o kterém se mluví jako o nejdražším, který kdy český interpret natočil, bude nasazený do vysílání v polovině června.