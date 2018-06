Issa nadělí celé rodině dovolenou

Na Štědrý večer bude doma u rodičů v Děčíně. „Hrozně se těším, už dlouho jsem nebyl s rodinou pohromadě. Hlavně si chvilku odpočinu,“ říká Sámer.

Vánoce budou jako každý rok tradiční, s řízkem a bramborovým salátem, ale také lososem, kterého si dopřávají jeho rodiče. Zvláštní vánoční zvyky se u Issů nedodržují.

„Když jsme byli malí, krájeli jsme jablka a pouštěli ve vaně skořápky se svíčkou. Dneska chodíme s bráchou před večeří do lesa vyvenčit naše dva psy, čímž uděláme radost i mámě, která mezitím všechno v klidu nachystá. Já rád pomáhám se zdobením stromku nebo prostřením stolu. Letos udělám jen minimum, pustím si televizi a počkám, až bude hotovo a zavolají mě k večeři. Jsem totiž čím dál unavenější. To pracovní tempo je fakt šílené. Musel jsem dokonce odložit křest desky,“ přiznává Sámer, který se o Vánocích těší na české filmy a klasické české pohádky, ale nejvíc na Mrazíka.

S dárky nemá letos žádný problém. Díky penězům, které si vydělal, mohl pořídit pro každého člena rodiny pěknou dovolenou. „Dřív jsem musel víc přemýšlet. Mamka má drogerii, takže dárek tohoto druhu se nehodil. Oblečení zásadně nekupuju, protože bych se netrefil do velikosti, a hlavně mám úplně jiný vkus, takže to neriskuju. Ale dovolenou člověk nic nezkazí,“ míní Issa. Otci zaplatil cestu do rodné Sýrie, maminku vezme v lednu k moři a bráchovi pořídí dovolenou na horách. Přemýšlí však také o autu. „Brácha má hned za čtrnáct dní po Vánocích osmnácté narozeniny a dělá si právě řidičák. Ještě to musím probrat s rodiči. Moc se jim ten nápad nelíbí, a kdyby se náhodou něco stalo, komu by to asi vyčítali?“

Sámer má jediné vánoční přání - být s rodinou pohromadě. „To je pro mě to nejdůležitější. Možná to zní blbě, ale co chci, tak si teď koupím. A dárkem pro mě bude i dovolená s mamkou. Vím, že s ní nebudu ponocovat a odpočinu si.“

Bílá už má dárky zabalené

Pracovní kolotoč sice skončí Lucii Bílé až 22. prosince, ale na Štědrý den je připravená od listopadu. „Dárky už mám vymyšlený, dokonce i zabalený. Třiadvacátého ještě vyzvednu zbytek těch, které nemůžu mít schované doma, a už si budu jen užívat. Vždycky si pilně zapisuju v průběhu roku, o čem se kdo zmíní, že by si přál. Nejhůř se mi vymýšlí dárek pro maminku, ta totiž obvykle tvrdí, že nic nepotřebuje,“ říká Bílá. Už druhé Vánoce prožije s přítelem Václavem Bártou. „Jestli to s námi vydrží, dostane metál,“ směje se Lucie.

Štědrý večer stráví i s bratrem a jeho rodinou pod jednou střechou, v domku rodičů. „Táta vždycky smaží řízky. Tvrdí sice, že dělá i salát, ale já ho při tom nikdy neviděla. Ale nechám mu to. Je to chlap, a tak má vždycky pravdu. Aspoň u nás doma to tak je. Odpoledne se projdeme k otvovickému kostelíku, kde se vždycky sejde celá vesnice, dáme si grog a popřejeme si šťastné a veselé. Pak se budeme hrozně divit, jak to, že jsme toho Ježíška zase letos prošvihli. I když už Filípek ví, že neexistuje.“ A její přání do nového roku? „Chtěla bych, aby s námi Vašek zůstal a abych měla příští rok břicho. Holčička to být nemusí, myslím, že by nám slušel i další kluk,“ říká Bílá.

Gott cukroví dostane

Karel Gott stráví poprvé v životě Vánoce u moře. Chystá se totiž s přítelkyní Ivanou Macháčkovou na Maledivy. O štědrovečerní večeři se prý postará Michal David. Bude bramborový salát a snad i ryba. O vánoční cukroví zase Gottovy fanynky. Každý rok se jich pár najde, co přinesou vánočku a různé druhy cukroví, které má jejich idol ostatně moc rád. Pokud jde o dárky, dohodli se s Ivanou, že si letos navzájem koupí jen nějaké drobnosti, které se vejdou do kufru. Karel o nich ještě přemýšlí, Ivana už nějaké obstarala.

Langerovou potěšily lyže

Langerovi Vánoce moc neprožívají. Štědrý večer stráví Aneta společně s bratrem Nikolou a svým otcem. Starší sestru Denisu, která už má svoji rodinu, navštíví všichni až druhý den. Podávat se bude rozhodně kapr, ryby mají totiž všichni rádi. Vánoční cukroví bude naopak na stole jen pro formu a v kuchyni pomohou Anetě tentokrát všichni.

Jako holka měla Aneta asi největší radost z lyží, které byly velkým překvapením. V poslední době už se raději překvapovat nenechává. Nechce riskovat, že najde pod stromečkem nevhodný dárek. „Raději si mezi sebou vždycky předem řekneme, co si kdo přeje a potřebuje,“ říká. Letos zatím ještě neprozradila, co by si k Vánocům přála, a ani její bratr nemá žádný dárek vymyšlený. „Nebude to ale problém. Vždycky se dá něco vymyslet, oblečení nebo něco užitečného,“ říká Nikola Langer.