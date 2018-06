Zpěvačka Björk: Musíme zakázat auta stejně jako uhlí

„Všichni chtějí zachránit planetu, ale běžní lidé netuší, kde začít. Co by se teď mělo stát, je, že vláda řekne: ‚Dobře, jsme teď v krizovém stavu, všichni musejí všude chodit pěšky.‘ Nebudou žádná auta, to je hlavní věc na seznamu. Způsob, jímž změníme svůj životní styl, musí být drastický,“ uvedla Björk v rozhovoru pro australský deník The Guardian.

Ačkoli někdo může islandskou zpěvačku obvinit z extremismu, ona tvrdí, že je naopak naprosto střízlivá. A inspiruje se třeba Londýnem v padesátých letech, kde se lidé kvůli vytápění uhlím tak dusili, že museli tohle palivo zakázat.

„Je to jako s uhlím v Londýně, protože lidé nemohli dýchat. Když ho zakázali, věci se rychle změnily, ale změna přišla shora. Něco takového se musí stát i nyní,“ věří Björk, která požaduje zákaz používání automobilů vládami na celém světě.

Rodačka z Reykjavíku Björk Guðmundsdóttir žije v New Yorku s dcerou Ísadórou (13), kterou má z třináctiletého vztahu s umělcem Matthewem Barneym. Z předchozího manželství s Thorem Eldonem má syna Sindriho (30).