Isabella Rossellini nosí tři druhé kůže

"Samozřejmě nepoužívám parfém jen proto. Ale ráda si ho beru, i když jdu večer ven a chci svést muže. Dělám to pro potěšení, jsem ráda zahalená v parfému," svěřila se kráska.Isabella tvrdí, že parfémy se v poslední době změnily. "Před patnácti lety se nosily parfémy trochu jako druhá kůže. Žena tehdy totiž používala jeden ke všem příležitostem. Teď ale vznikl trend, kdy žena může parfémy střídat. Já osobně používám obvykle tři," poznamenala Rossellini.Kolik parfémů se nachází v její koupelně? "To se snad nedá ani spočítat. Ráda experimentuji a hlavně jsem zvědavá," pousmála se herečka a podnikatelka, která jako dítě žila v Římě a Paříži. V devatenácti letech se přestěhovala do New Yorku a svou hvězdnou kariéru odstartovala jako reportérka.