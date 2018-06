Nejdřív Rossellini vyhodili kvůli stáří, teď je opět tváří slavné značky

Poprvé se tváří Lancôme stala v roce 1982 a postupně propagovala širokou škálu jejích produktů. Konec dohody přišel v roce 1996, kdy bylo Rossellini 43 let. Chvíli si myslela, že její kariéra modelky nadobro skončila.

Po dlouhém rozvažovní se však rozhodla, že novou nabídku firmy přijme. „Nemohla jsem tomu uvěřit. Víte, nebylo to po nějakých třech, čtyřech letech, ale po 23! To už je velký kus života. Tak jsem jim řekla, že se musíme sejít osobně, aby mě viděli. Myslela jsem si, že se koukají na staré fotky a myslí si, že jsem se třeba vůbec nezměnila,“ popsala Rossellini pro časopis Glamour.

Při schůzce zástupcům firmy řekla, jak sama bojuje se známkami stárnutí a ví, že žádný krém není zázrak, který by stárnutí zastavil. Chtěla se proto tomuto označení vyhnout i během kampaně. „O názvu nového krému jsme vedli dlouhou diskuzi, protože mnoho lidí chtělo používat označení ‚antiage‘, tedy proti stárnutí. Na to jsem jim řekla: Antiage ne! To mě štve! To přece nejde zastavit. Je to proti přírodě.“

Otevřeně se ke kosmetickému průmyslu kriticky vyjadřovala už v minulosti, třeba když ji společnost poprvé propustila v 90. letech. „Neodešla jsem sama. Jednoduše najali někoho mladšího s havraními vlasy, kdo mě nahradil. Vyhodili mě, protože jsem byla moc silná osobnost. Dávali mi najevo, ať jsem vděčná, že můžu být tak dlouho v byznysu,“ uvedla pro New York Magazine.

V nové kampani herečka propaguje stejnou řadu kosmetiky jako před více než 20 lety. Lepší atmosféru ve společnosti přisuzuje tomu, že firmu řídí žena, generální ředitelkou je Françoise Lehmannová. „Řekla mi, že je otevřená všemu a že nechce jen zobrazovat ženy jako krásné, mladé, štíhlé s blond vlasy. Chtěla, aby byla značka nástrojem hledání elegance a kouzla v každé ženě a nediktovala jim jen, jaké by měly být,“ vysvětlila Rossellini s tím, že kosmetika byla a je pomocník při svádění.

Isabella Rossellini (Cannes, 14. května 2015)

Generální ředitelka společnosti na ni udělala skvělý dojem. „Vystoupila fantasticky vypadající žena, sundala si helmu a vypadly její krásné blond vlasy. Pak došla ke mně, podala mi ruku a řekla: Ahoj, já jsem Françoise. Hned jsem pochopila, kolik věcí se změnilo. Dřív jsem jednala jen s 60letými muži, kteří se chovali povýšeně,“ popsala herečka pro Daily Mail.

Rozdíl vidí i v současném přístupu ke kráse. „Tehdy mě vyhodili, protože prý ženy sní o tom, že jsou mladé, a tak starší modelka už nemůže reprezentovat tento sen. Nesouhlasila jsem s tím, ublížilo mi to a věděla jsem, že nejsem sama, kdo to vidí jinak. Tak jsem se ptala svých přátel, zda opravdu sní o tom být pořád mladí. A mnoho z nich řeklo: ’Ne, chceme být elegantní a sofistikovaní, ale ne mladí. Není možné popírat, že všichni budeme stárnout.’ Fajn je podle mě hezky žít v každé etapě života,“ myslí si Rossellini, která po odchodu z Lancôme odešla i z mnoha dalších kampaní a méně se objevovala i ve filmech.