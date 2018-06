Isabella Rossellini by byla raději mužem

Příčinu tohoto smýšlení vidí ve svém mládí, kdy měli muži a ženy jasně vymezené úlohy. "Mužský svět pro mě prostě znamená větší svobodu a více vzrušení."

Rossellini, která je dcerou slavné švédské herečky Ingrid Bergmanové a italského režiséra Roberta Rosselliniho, teď v Německu představuje svou novou fotografickou knihu "Looking at Me" ("Když se na sebe podívám").

Isabelle začínala u filmu s režisérem Vincentem Minellim a později točila například s bratry Tavianiovými, Davidem Lynchem a Robertem Zemeckisem. Čtrnáct let také spolupracovala s kosmetickou firmou Lancome. Byla několikrát vdaná, má dceru Elektru a adoptivního syna Roberta.