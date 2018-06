Těhotný andílek. Šaiková čeká dítě s Cooperem a předváděla prádlo

Ruská kráska neměla problém projít se v Paříži po přehlídkovém molu během velkolepé show luxusní značky spodního prádla (více o přehlídce zde). Jelikož je v druhém trimestru, své rostoucí bříško šikovně maskovala svetříkem, lehkým županem nebo vyšším podvazkovým pásem.

Po přehlídce potvrdila, že s Bradleym Cooperem čekají dítě. Na afterparty oblékla krátké šaty s černobílými pruhy, v nichž se těhotenské bříško rýsovalo.

Modelka nedávno v jednom z rozhovorů přiznala, že si umí představit, že brzy bude matkou.

„Můj otec byl s matkou ženatý více než 20 let a ano, určitě jednou chci mít rodinu, protože je to ta nejdůležitější věc na světě. Ale nemyslím si, že existuje něco jako správné načasování. Mnohem důležitější je mít tu správnou osobu po svém boku. Moje sestra měla dítě, když jí bylo 22 let, a byl to pro ni ten správný čas. Mně bude v lednu 31, takže možná nastane i moje vhodná doba. Nevím. Čas ukáže,“ řekla pro magazín Hello!

VIDEO: Andílci Victoria's Secret předvedli sexy prádlo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Modelka a herec spolu chodí rok a půl. Dali se dohromady jen pár týdnů po jejím rozchodu s fotbalistou Cristianem Ronaldem (více zde).

Cooper byl zase krátce po rozchodu s herečkou Suki Waterhouseovou. Herec se v minulosti nechtěl vázat a jeho vztahy trvaly sotva dva roky. Randil také se Zoë Saldanovou, Scarlett Johanssonovou či Renée Zellwegerovou.