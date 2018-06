Expřítelkyně Ronalda má novou lásku, je to herec Bradley Cooper

Cooper a Šaiková se líbali na Rihannině after party po nedělním MET Gala. Na akci do newyorského Metropolitního muzea přitom přijeli každý sám a odcházeli taky zvlášť. Na večírku v nočním klubu Up & Down už ale byli jako pár.

Podle deníku New York Post se nejdříve bavili v kruhu přátel s Kerry Washingtonovou, Leonardem Dicapriem a Cameron a Tyler Winklevossovými. Ale po čase odešli dolů do místnosti pro karaoke a tam se líbali.

„Celou noc byli spolu,“ píše deník. Další večer už se vodili za ruce po New Yorku.

Šaiková se s fotbalistou Ronaldem rozešla po pěti letech letos v lednu, protože jí byl nevěrný. „Myslím, že mám ráda upřímné muže a muže, který je ženě věrný. Myslím, že tohle je ta nejdůležitější věc,“ řekla po rozchodu modelka pro E! News.

Bradley Cooper se před dvěma měsíci rozešel s třiadvacetiletou modelkou Suki Waterhouseovou, s níž randil dva roky. Ve společnosti se spolu ale neukazovali. Na červený koberec bral herec raději svou matku.