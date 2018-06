Irglová i Hansard jsou opět zadaní, našli si nové partnery

Irský novinář Alan O´Keeffe, který zprávu o rozchodu slavného páru začal šířit v Evropě, uvedl, že Irglová randí již několik týdnů s jistým starším mužem.

"Jejich rozchod pro mě nebyla žádná novinka, už jsem o tom slyšel od nějakých známých před pár týdny," řekl O´Keeffe týdeníku Instinkt s tím, že to byla nejspíš Irglová, kdo si našel náhradu jako první. "Je to jenom můj dojem, nerad bych šířil nepodložené drby," dodal.

A tak zatímco se v Hansardově rodném Dublinu šušká, že celou love story ukončila právě Markéta, v jejím Valašském Meziříčí kolují zcela opačné spekulace. "Glen by měl mít novou přítelkyni v Praze," píše týdeník.

Irglová a Hansard se jako partneři rozešli před několika týdny. Sám Glen ale v australském tisku potvrdil, že i nadále zůstávají přátelé a obchodní partneři. - čtěte Konec velké lásky: Irglová a Hansard se rozešli



Z filmu Once

"Natočili jsme ten film. Strašně jsem si užili s Oscarem. A přirozeně a samozřejmě jsme si padli do náruče. Tak to bylo, ale teď jsme oba došli k názoru, že to není přesně to, co bychom oba chtěli. Takže už spolu nejsme," uvedl před několika dny.