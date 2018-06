Irena Pavlásková proniká do hlubin ženské sexuality

Sexuolog Zlatko Pastor ji požádal, aby si jeho novou knihu přečetla a připojila k ní pár vlastních slov. "Já vlastně ani nevím, proč pan doktor vybral zrovna mě, protože se ani osobně neznáme a zkontaktoval mě přes společnou kamarádku," vysvětluje Pavlásková.

Okomentováním knihy Sexualita ženy však spolupráce Zlatka Pastora a Ireny Pavláskové zřejmě teprve začíná. "Pan doktor se zmínil, že má námět na film, kde by šlo o příběhy konkrétních žen, se kterými se ve své praxi setkal. Mohli bychom tak skloubit naše profese a udělat náhled do ženské sexuality pomocí hraného filmu," těší se autorka.

Vypadá to, že sexuální tematika bude režisérku ještě nějakou dobu provázet. Dokončila totiž nový filmový scénář. "Bude to film o druhé ženě Stalina, který je zajímavý i z erotického hlediska. Dalo by se říct, že Stalin tu ženu v podstatě týral a sexuálně využíval," nastiňuje děj Pavlásková.

"Podle všeho si v tom vztahu Stalin "bral" nezávisle na ženině zdravotním či psychickém stavu. Ona pak po 15 letech společného soužití spáchala sebevraždu, takže jde o opravdu dramatický historický příběh," dodává režisérka.