Obermannová se po zveřejnění vztahu s Havlem zhroutila, píše o tom knihu

"Ano, zhroutila, ale nebylo to po reakci okolí, ale kvůli médiím," řekla iDNES.cz Obermannová.

Na půl roku se úplně vytratila a oporou jí byly její dvě dcery. Teď nasbírala síly, aby se vrátila. S novým účesem začíná novou životní etapu. "Mám povídku o tom, proč jsem se nechala ostříhat a souvisí to s více věcmi. S tím, že je mi padesát a že je mi jedno, jakou budu mít šlehu," říká Obermannová.

Vydání knihy, které jí mnoho lidí vyčítá, nelituje. O tom, co přišlo pak, chce napsat další.

"Bude hlavně o mně, o médiích, o dnešní době, o tom, co se se mnou dělo. Bylo to neuvěřitelné a já to neumím nenapsat," prozradila Obermannová.