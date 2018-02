Irena Máchová: Donedávna jsem si myslela, že jsem mladá, krásná a svěží

Jste matka dvou dětí. V dobré kondici se udržujete například cvičením nebo jste tak štíhlá od přírody?

Ještě donedávna jsem si myslela, že jsem mladá, krásná, svěží a bez vrásek. Pak jsem se pozorněji podívala do zrcadla a zjistila, že to už tak není. Co se týče postavy, na které je už také vidět, že na ní zub času zahlodal, tak to asi bude tím, že mám dvě malinké děti rok od sebe. Kolem nich se člověk naběhá, což je pro mě fitko zdarma.

Potkaly jsme se na klinice krásy, do čeho jste se rozhodla jít?

Před časem jsem si nedávala ani krém na obličej, ale teď už mám na čele dvě krásné rýhy, takže mě zajímá oblast faceliftingu, omlazení pleti a něco, co by jí pomohlo lépe regenerovat od líčidel.

Říká se, že je to návykové. Jednou přijdete jako „nepolíbená“ a pak už chcete pořád.

Pro mě je to hlavně odpočinek od dětí, takže budu na podobné procedury chodit klidně každý den.

Jak jste zvládla mít děti rok po sobě?

Já ani nevím. Každý den si říkám, že to byl vlastně zázrak.

Takže si každý den říkáte, že bude líp?

Ano, jedna kolegyně ze seriálu Ohnivý kuře mi říká: Neboj, to nejhorší máš za sebou. Takže to je mé motto do budoucna.

Seriál Ohnivý kuře byl takový pomalý návrat do práce. Jak to máte s divadlem?

Do divadla jsem se začala postupně vracet minulý rok, hraji v divadle Radka Brzobohatého hru Tři letušky v Paříži a pak se nabalovaly další a další představení. Práce mě baví a také nechci, by se na mě nezapomnělo.

Jak to řešíte s hlídáním? Pomáhá partner, babička, nebo najímáte chůvu?

Nějakou chvíli fungoval partner, ale vzhledem k tomu, že dělá pomocnou režii na Ohnivým kuřeti, je v kuse na natáčení. Našli jsme si ale skvělou hlídačku, mladou studentku, která se stará o obě děti.

Některé maminky chůvy zavrhují.

Pokud to nechtějí, nebo nepotřebují, tak to chápu. Každého věc. Nám se to osvědčilo a jsme za to rádi. Můžu dělat svou práci a občas si i odskočit na nějaký ten relax. Jinak jsem s dětmi hodně. Snažím se to přiměřeně rozdělit.