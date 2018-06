Ireland Baldwinová šla dobrovolně na psychiatrickou kliniku

Ireland Baldwinová se svým odchodem do léčebny svěřila na sociální síti. Zdůraznila, že není právě večírkový typ, takže z důvodu závislosti na drogách nebo alkoholu v léčebně není. Zdůvodnila svůj pobyt emocionálním traumatem, z něhož se potřebuje vzpamatovat.

„Přihlásila jsem se do Soba na dva týdny, abych se trochu vzchopila. Nejsem žádná pařmenka, ale jsem tu, abych se vypořádala s určitým emocionálním traumatem a podstoupila intenzivní léčbu, kterou potřebuji v zájmu úplného zotavení,“ napsala Baldwinová.

Jaké trauma utrpěla, mladá modelka prozradit nechtěla. „Někdy možná budu připravená povědět vám celý svůj příběh. Teď ale potřebuji jen dýchat. Potřebuji šanci pracovat na sobě a posbírat všechny své síly. Musím překonat vše, čím jsem si prošla a zbavit se veškeré bolesti, kterou jsem uzavřela na nedostupných místech,“ dodala.

Podle deníku New York Post to není tak docela pravda. Baldwinová prý několik měsíců chodila z večírku na večírek a téměř nespala a do léčebny ji donutila jít její matka Kim Basingerová.

Ačkoli Baldwinovou spojovala média třeba se zpěvákem Justinem Bieberem, loni prozradila, že je spíš na ženy a potvrdila vztah s rapperkou Angel Haze, kterou do té doby označovala média za její blízkou kamarádku.

„Jsme homosexuální pár různých ras. Myslím, že pro Ameriku je to teď dost divné. Ale my spolu souložíme, kamarádky spolu nesouloží. Nikdy jsem nesouložila s žádným z přátel. Když někoho vidím jako kamaráda, tak se to stát nemůže,“ dodala v rozhovoru pro britský deník The Independent.