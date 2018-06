Ireland Baldwinová randí s dívkou, je to rapperka Angela Haze

Baldwinová se rozhodla zveřejnit svou homosexuální orientaci, aby o ní a její partnerce přestala média psát, že jsou jen kamarádky.

„Všichni nám říkají nejlepší kamarádky, nejlepší kamarádky na život a na smrt, jako že že jsme kamarádky, co spolu jen vyrážejí ven. Je to vtipné. Je to dobře svým způsobem, ale na druhou stranu to pěkně štve. Kdybychom byli dva chlapi, bylo by to šílené, negativně šílené kvůli pozornosti médií. Ale u nás je to všechno pozitivní, média píšou, ach, jsou tak roztomilé, jsou to nejlepší kamarádky,“ napsala Baldwinová.

„Jsme homosexuální pár různých ras. Myslím, že pro Ameriku je to teď dost divné. Ale my spolu souložíme, kamarádky spolu nesouloží. Nikdy jsem nesouložila s žádným z přátel. Když někoho vidím jako kamaráda, tak se to stát nemůže,“ dodala v rozhovoru pro britský deník The Independent.

Její partnerka to hned potvrdila. „Opravdu spolu spíme a je šílené to tak říct, protože myslím na to, co si asi řeknou fanoušci, když si to budou číst. Ale je to tak,“ dodala rapperka Angela Haze a potvrdila, že s Ireland skutečně žije jako s životní partnerkou.

Na jejich vyjádření se snesla vlna rasistických a homofobních poznámek. „Poukazovat na rasu a na to, že jsme obě ženy, je fakt zastaralé. Tohle je nový svět," napsala Baldwinová a požádala všechny, aby respektovali jejich soukromí a vzali na vědomí, že jsou šťastné a zdravé a o to jediné jde.