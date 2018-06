Íránské školačky odloží šátky z hlav, ale jen za plotem

Také učitelky budou mít právo odložit ve škole do této doby naprosto povinný šátek zahalující ramena a hlavu kromě obličeje. Beze změny zůstane zákon přijatý dva roky po islámské revoluci, v roce 1981. Ten nařizuje všem ženám a dívkám starším devíti let vycházet na ulici zásadně se zakrytou hlavou, což se týká i cesty do školy.

Kvůli depresi z černé barvy mají ale dívky ze školy ředitelky Máhrochy Tabrízíové v centru Teheránu už několik let povoleno nosit bílé šátky. "Nedávno jsme navrhla, aby děvčata nosila jasně zelené halenky. Konečné slovo budou mít rodiče. Polovina z nich už nakoupila tradiční černé oblečení. Stojí to hodně peněz. Prosadíme to asi až příští rok," říká Tabrízíová, do jejíž školy chodí 370 devíti až jedenáctiletých děvčat. Školní blůzy stojí 60.000 ríjálů (devět dolarů).

I odvážlivci, jako je Tabrízíová, však vědí, že nemohou žádat nemožné a chítt příliš živé barvy. Tabu je např. červená. Kromě odložených šátků úřady v červenci povolily také "veselé a jasné" barvy pro mateřské školky, s tím, že nic nebude "moc křiklavé".

Ředitelka Tabrízíová je na svou zeleno-bílou školu hrdá a ráda ji ukazuje. Neprosadí-li prý letos veselejší oděv, šátky se nebudou nosit určitě. A nebude to laciné, protože zeď kolem dvora bude stát pět miliónů ríjálu (700 dolarů). Část prý zaplatí ministerstvo školství. "Holky budou moci bez zábran sportovat a cvičit na dvoře, což milují nade vše," říká veselá ředitelka.