Íránská výstava kosmetiky bude bez přehlídky

Zatímco mnoho žen v íránských městech nosí dlouhý hábit od hlavy až po paty a závoj, na ostrově Kiš většina žen chodí v kalhotech a tričku, za což by jim například v hlavním městě Teheránu hrozilo zatčení.

Výstavu po celém ostrově propagují plakáty, které povzbuzují ženy k používání kosmetiky. "Alláh je krásný a miluje krásu," hlásá jeden z nich. Nosit na veřejnosti make-up bylo dlouhá léta v Íránu nepřípustné, ovšem přísná islámská pravidla pro oblékání a používání kosmetiky se od roku 1997 poněkud uvolnila. Kdy nastoupil k moci reformistický prezident Mohammad Chátamí.

S tím naprosto souhlasí i osmnáctiletá Nazila, která přijela na týden trvající výstavu z jednoho íránských pevninských měst. "Používat rtěnku a oblékat se po svém. To jsou soukromé věci každého člověka a naše vláda by měla chápat, že nemůže nikomu přikazovat, co má v jednadvacátém století nosit na sobě," říká výrazně nalíčená dívka. "Na malování opravdu nevidím nic špatného," dodává, zatímco si zkouší červenou rtěnku u jednoho z výstavních stánků.