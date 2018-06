Írán se bojí populační exploze

"Íránu hrozí, že bude pohlcen vlastním národem. Plánované rodičovství je prioritou státu," říká ředitel jediné továrny na kondomy v zemi Kamrán Hášemí, která ročně vyprodukuje 70 milionů ochranných výrobků.

V Íránu je rozhodování zvlášť složité, neboť islámští vůdci snažící se dosáhnout omezení porodnosti musejí zároveň respektovat náboženské zásady. Továrna na kondomy vzdálená asi 120 kilometrů od Teheránu pracuje od roku 1993 na směny. Obyčejné kondomy odbírají státní kliniky a poradenská střediska. Sofistikovanější zboží, například vzorované výrobky či kondomy s příchutí máty či banánu, je určeno individuálnímu zákazníkovi.

Hášemí se přiznává k triku, který továrna používá, aby přilákala zájemce. Na obalech je anglický nebo francouzský text, takže Íránci mají dojem, že si kupují "cizinu". "Íránci důvěřují pořád spíš zahraničním výrobkům než domácím. Přiměje-li to páry používat častěji kondomy, pak je náš trik správný," uvažuje ředitel.

"Podpora náboženských vůdců je nesmírně důležitá. Zbavuje to lidi pocitu, že činí něco, co je proti náboženství nebo revoluci," říká šéf největšího střediska, kde se provádí sterilizace, doktor Ferejdún Forúhár. Od roku 1992 se provádí na jeho teheránské klinice měsíčně 340 zákroků mužské sterilizace. Aby se pacienti nemuseli nikoho vyptávat, do patřičného pavilónu je vede diskrétní zelená čára. Na místě už se o ničem nešeptá. Na zásobníku vody vás nápis upozorní, že se zde nedělají vazektomie pomocí skalpelu. Pracují tu čínskou metodou a trubice vedoucí sperma odštipují speciálními kleštěmi.

Pacienta vítá nejen informace o tom, co ho čeká, ale také fotografie davů Indů a zpráva, že Země má šest miliard lidí. Pak ho přijme poradce a do uší mu hrají klidnou hudbu a při tom popisují zákrok, který trvá čtvrt hodiny. Když je po všem, dostane pacient uštípnuté konce kanálků. "Chceme, aby je muži doma ukázali ženám a řekli: tohle jsem udělal pro naši rodinu a zem," vysvětluje jeden z místních lékařů.

Chodí sem muži, jejichž průměrný věk je 39,6 roku. Byl tu už ale také jeden pětadevadesátiletý novomanžel, který se právě oženil s 37letou ženou. Asi 30 procent pacientů má tři a 28 procent dvě děti. "Každému říkáme, že dvě děti stačí," konstatuje Forúhár.