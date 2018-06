Učitelé! Pokud vám vadí věčné kecání vašich žáků, pořiďte si hubodržku! Nový stroj, který podrží žákovi pusu až do konce hodiny. Jen za 19,50 Kč! Kdo koupí, neprohloupí. Bonus: Navíc od nás ještě dostanete Smradokaps. Tabletka, která se strčí do kapsy a zavoní vůni, kterou chcete. Zdarma!Kolečkové brusle na plyn za pouhých 42 000 Kč. Výkonný motor - ekologicky nezávadné brusle mají i pérování a ovládání myslí. Výkon: 80 mil za hodinu. V elikost 2 až 15.Pište, mailujte, faxujte! Vaše tipy, nápady, odpovědi do stálých anket Moje rodina, Hry a hrátky i školní časopisy čekáme na adrese MF DNES, Na příkopě 31, 111 21 Praha 1, e-mail magazin@mafra.cz, fax 22062461.